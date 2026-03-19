Global_Chronicles
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
РИА Новости сообщает, что Россия оказалась на втором месте среди стран G20 по доступности интернета. Стоимость безлимитного доступа ниже только в Индии.

РИА Новости проанализировало открытые данные и сравнило цены на интернет в странах G20. Россия оказалась в числе лидеров по доступности, и это напрямую связано с устройством рынка и конкуренцией между операторами. 

Изображение - ChatGPT

В РФ за домашний безлимит со скоростью от 60 Мбит/с в среднем платят около 660 рублей в месяц. Это почти минимальный показатель среди крупнейших экономик: дешевле связь обходится только в Индии. Китай уже заметно отстает, а дальше разрыв только растет.

По мнению Леонида Делицына из «Финама», это объясняется тем, что на рынке одновременно работают несколько крупных игроков и никто не может диктовать условия в одиночку. В результате провайдеры удерживают цены, параллельно вкладываясь в сети и оборудование. Среди ключевых компаний он выделяет «Ростелеком», «Эр-Телеком» и мобильных операторов федерального уровня.

В других странах картина иная. Там базовый интернет стоит в разы дороже: в ряде государств цены доходят до нескольких тысяч рублей в месяц. Особенно выделяются США, Канада и страны с развитым, но менее конкурентным рынком.

#россия #интернет #ростелеком #g20
Источник: ria.ru
