РИА Новости сообщает, что Россия оказалась на втором месте среди стран G20 по доступности интернета. Стоимость безлимитного доступа ниже только в Индии.

РИА Новости проанализировало открытые данные и сравнило цены на интернет в странах G20. Россия оказалась в числе лидеров по доступности, и это напрямую связано с устройством рынка и конкуренцией между операторами.

В РФ за домашний безлимит со скоростью от 60 Мбит/с в среднем платят около 660 рублей в месяц. Это почти минимальный показатель среди крупнейших экономик: дешевле связь обходится только в Индии. Китай уже заметно отстает, а дальше разрыв только растет.

По мнению Леонида Делицына из «Финама», это объясняется тем, что на рынке одновременно работают несколько крупных игроков и никто не может диктовать условия в одиночку. В результате провайдеры удерживают цены, параллельно вкладываясь в сети и оборудование. Среди ключевых компаний он выделяет «Ростелеком», «Эр-Телеком» и мобильных операторов федерального уровня.

В других странах картина иная. Там базовый интернет стоит в разы дороже: в ряде государств цены доходят до нескольких тысяч рублей в месяц. Особенно выделяются США, Канада и страны с развитым, но менее конкурентным рынком.