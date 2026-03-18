Южнокорейский дизайнер представил концепт беспилотного автомобиля с разделенным салоном. Вместо единого пространства предложены две зоны с разными сценариями использования.

Большинство концепций беспилотных автомобилей превращают салон в подобие гостиной с поворачивающимися креслами и столиками. Южнокорейский дизайнер Сонмён У (Seonmyeong Woo) предложил иной подход. Его концепт Volkswagen ID. Counterpoint исходит из того, что пассажиры первого и второго ряда не обязаны использовать пространство одинаково.

Проект опирается на автономность пятого уровня по классификации SAE. Это означает полное управление системой без участия человека. По мнению автора, снижение риска аварий позволяет отказаться от традиционных требований к защите пассажиров и пересмотреть саму логику размещения людей в салоне.

Передняя зона получила название Open Window («Открытое окно»). Пассажир находится в полулежачем положении под полностью остекленным лобовым стеклом, которое работает как поверхность дополненной реальности. Пространство напоминает обсерваторию с прямым обзором неба и окружающей средой.

Задняя зона — Private Wall («Приватная стена») — представляет собой закрытое пространство с непрозрачными панелями кузова. Здесь пассажир изолирован от внешнего мира, визуально это скорее комната, чем автомобильное сиденье.

В процессе работы дизайнер отказался от стандартных боковых окон, которые объединяют пространство. Вместо этого он усилил разрыв между зонами. Даже колеса закрыты дисками, чтобы подчеркнуть цельность формы и ощущение изолированного объекта.

Интерьер решен в насыщенных оттенках с карбоновым покрытием пола. Конструкция передних сидений предусматривает вращение и смещение, позволяя менять положение без потери удобства. Подъемные панели сверху, показанные в рендерах, открывают сразу обе зоны и наглядно демонстрируют различие между ними. Двери открываются в стиле «крыло чайки», «они четко передают пространственную взаимосвязь между зонами так, как это никогда не смог бы сделать вид сверху».

Снаружи автомобиль воспринимается как цельный объект, но внутри разделен на два пространства с разной логикой восприятия.

