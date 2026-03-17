Bloomberg сообщает, что Samsung прекратит выпуск Galaxy Z TriFold .

Samsung готовится завершить историю Galaxy Z TriFold — одного из самых необычных складных смартфонов компании. Устройство появилось как эксперимент, но дальше ограниченных продаж дело не пошло.

Компания выпустит последнюю партию Galaxy Z TriFold для Южной Кореи и после этого остановит производство. В США аппарат будут продавать, пока не закончатся смартфоны.

Samsung изначально ограничила продажи несколькими рынками. Производитель хотел проверить спрос на тройной механизм складывания. Телефон использует G-образную конструкцию: экран складывается внутрь с двух сторон. В закрытом виде работает внешний дисплей на 6,5 дюйма. В разложенном состоянии пользователь получает экран около 10 дюймов.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite, поддерживает две SIM-карты и оснащен батареей на 5600 мАч. При этом устройство весит 309 граммов.

Формат использования оказался ограниченным: либо полностью открыт, либо закрыт. Samsung уже заявила, что не ведет разработку следующего поколения TriFold.