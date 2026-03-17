Специалисты Digital Foundry Ричард Лидбеттер и Оливер Маккензи ознакомились с новой технологией NVIDIA DLSS 5 и поделились впечатлениями в первом обзоре. Они называют увиденное революционным и самым впечатляющим графическим достижением за последние годы.

На конференции GTC 2026 компания NVIDIA официально анонсировала DLSS 5. Сотрудники Digital Foundry Ричард Лидбеттер и Оливер Маккензи смогли ознакомиться с технологией до публичного анонса и выпустили видео с первыми впечатлениями.

Маккензи назвал это самой впечатляющей игровой демонстрацией за всю его карьеру в Digital Foundry. По его словам, создается впечатление, что технологии объединили целый набор графических приемов одним махом. Он обратил внимание на Starfield: игра, которая в обычном состоянии выглядит плоско и напоминает проекты прошлого поколения, с DLSS 5 начинает казаться созданной с использованием трассировки лучей. Кадры из Assassin's Creed Shadows, по его мнению, можно принять за настоящий лес, а эльфы в Oblivion Remastered выглядят пугающе реалистично.

Лидбеттер вторит коллеге: он называет DLSS 5 одной из самых удивительных и потенциально революционных технологий нового поколения. «Мне кажется, я давно не видел такой поразительной демонстрации», — приводит издание WCCFTech его слова.

Вместе с тем, уже появились скептики, которые называют новинку просто «фильтром с искусственным интеллектом», портящим оригинальный художественный стиль. Однако Digital Foundry утверждает обратное: технология сохраняет исходную геометрию игры и лишь пропускает ее через доработанную нейросеть. Единственное заметное отличие, которое признают эксперты – лицо Грейс Эшкрофт в Resident Evil Requiem выглядит иначе. В остальном художественный стиль сохраняется, просто получая прирост детализации.

NVIDIA уже заручилась поддержкой крупных разработчиков. Тодд Ховард из Bethesda подтвердил, что Starfield с DLSS 5 буквально оживает. В CAPCOM и Vantage Studios тоже в восторге: технология помогает создавать кинематографичные и реалистичные миры, о которых всегда мечтали. Выход DLSS 5 должен произойти нынешней осенью.

* все скриншоты из видео Digital Foundry