Niantic Spatial, подразделение создателей Pokémon GO, заключила партнерство с робототехнической компанией Coco Robotics. Курьеры-роботы получат доступ к системе визуального позиционирования, которую обучили на миллиардах фотографий, сделанных игроками.

Niantic обучила модель VPS более чем на 30 млрд изображений, которые сделали пользователи Pokémon GO. Игроки фотографировали здания, памятники и другие ориентиры, когда искали виртуальных существ или выполняли задания. Эти материалы сформировали трехмерные модели реального мира.

VPS определяет местоположение не по спутникам, а по окружающей среде. Система анализирует видимые ориентиры и сопоставляет их с базой изображений. Такой подход помогает точнее определить координаты, особенно там, где сигнал GPS работает нестабильно.

Coco Robotics планирует использовать эту технологию в роботах доставки. Машины получат несколько камер и смогут ориентироваться по зданиям и другим объектам вокруг. Разработчики считают, что это позволит роботам уверенно перемещаться по тротуарам и точнее находить адреса доставки.

Игра Pokémon GO вышла десять лет тому назад и в период максимальной популярности привлекала около 230 млн пользователей в месяц. Сейчас аудитория меньше, но данные, собранные за годы работы приложения, продолжают использоваться в новых проектах.