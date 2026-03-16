Xiaomi открыла предзаказы и начала продажи Watch S5, позиционируя их как спортивные смарт-часы с длительной автономной работой. Новинка получила четырехсветодиодный датчик с четырьмя PD-датчиками, позволяющий измерять частоту сердечных сокращений с точностью до 98,4%, а также алгоритм отслеживания сна 2.0 для более точного определения засыпания и пробуждения.

Часы оснащены двухчастотным чипом спутникового позиционирования GNSS, повышающим точность на 33%, и режимом для езды на велосипеде с доступом к внешним измерителям мощности через Bluetooth. Watch S5 поддерживают более 150 спортивных режимов, профессиональный анализ осанки при беге и рекомендации по восстановлению после тренировок.

Корпус выполнен из нержавеющей стали 316L, без съемного безеля, с тонким дизайном. Есть классические версии с черным и серебристым безелем и ремешками из фторэластомера, а также вариант с eSIM — серебристо-серый корпус и кожаный ремешок.

Часы водонепроницаемы до 5ATM, умеют обнаруживать падения при катании на лыжах и управлять транспортными средствами и устройствами умного дома. Аккумулятор обеспечивает работу до 21 дня без подзарядки.

