GSMArena со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station опубликовало новые данные о камере будущего смартфона Oppo Find X9 Ultra.

Предполагаемое реальное изображение Oppo Find X9 Ultra - GSMArena

По данным инсайдера, модуль с десятикратным оптическим увеличением получит объектив с диафрагмой f/3.5. Такой показатель, как утверждается, позволяет пропускать примерно в три раза больше света, чем у перископической камеры с аналогичным зумом в Samsung Galaxy S23 Ultra.

Инсайдер также утверждает, что 200-мегапиксельный перископический модуль обеспечит лучшую светочувствительность среди конкурентов. При этом сам 10-кратный зум окажется настолько хорош, что внешний телеконвертер для таких снимков просто не понадобится.

Судя по предыдущим утечкам, Find X9 Ultra получит сразу две перископические камеры: 200-мегапиксельную с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельную с 10-кратным. Основной сенсор тоже будет на 200 МП, плюс добавится 50-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольной оптикой. Из-за такого набора оптики блок камер на задней панели, судя по выложенному фото, станет заметно массивнее.