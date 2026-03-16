Global_Chronicles
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
Издание РИА Новости пишет, что абоненты вправе оспорить снижение скорости домашнего интернета. Адвокат Олег Зернов пояснил: многое зависит от условий договора между оператором и пользователем.

РИА Новости опубликовало комментарий адвоката Олега Зернова о правах пользователей домашнего интернета. Поводом для разъяснения стали сообщения о тестировании ограничений скорости у части абонентов проводного доступа. Юрист пояснил: если оператор снижает скорость в обход условий договора, абонент может требовать защиты своих прав.

Изображение - ChatGPT

Зернов обратил внимание на одну особенность регулирования. Российские нормы почти не устанавливают точные параметры качества телематических услуг связи. Проще говоря, конкретные показатели — включая скорость — чаще всего определяет договор между провайдером и абонентом.

Поэтому ключевую роль играет именно текст соглашения. Если оператор меняет условия доступа и фактическая скорость перестает соответствовать прописанным параметрам, пользователь вправе заявить о нарушении. В такой ситуации подключается и законодательство о защите прав потребителей, которое регулирует отношения между компанией и клиентом.

Юрист отметил: при ограничении скорости граждане могут требовать восстановления своих прав через суд. Такая возможность появляется, если действия оператора выходят за рамки условий договора или ухудшают услугу без предусмотренных оснований.

Интерес к теме возник после сообщений о тестировании новой схемы у провайдера «Дом.ру». По данным «Российской газеты», компания проверяет механизм снижения скорости для абонентов проводного интернета в нескольких городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

Речь идет о пользователях с очень высоким объемом потребления трафика. Если за месяц он превышает 3 терабайта, скорость соединения могут уменьшить до 50 Мбит/с. Оператор объясняет эксперимент попыткой ограничить случаи, когда домашний тариф используют для фактически коммерческих задач. По оценке компании, такие ограничения могут затронуть меньше одного процента абонентов.

#интернет #скорость интернета #права потребителей #интернет-провайдеры #дом.ру #олег зернов
Источник: ria.ru
