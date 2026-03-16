РИА Новости опубликовало комментарий адвоката Олега Зернова о правах пользователей домашнего интернета. Поводом для разъяснения стали сообщения о тестировании ограничений скорости у части абонентов проводного доступа. Юрист пояснил: если оператор снижает скорость в обход условий договора, абонент может требовать защиты своих прав.

Зернов обратил внимание на одну особенность регулирования. Российские нормы почти не устанавливают точные параметры качества телематических услуг связи. Проще говоря, конкретные показатели — включая скорость — чаще всего определяет договор между провайдером и абонентом.

Поэтому ключевую роль играет именно текст соглашения. Если оператор меняет условия доступа и фактическая скорость перестает соответствовать прописанным параметрам, пользователь вправе заявить о нарушении. В такой ситуации подключается и законодательство о защите прав потребителей, которое регулирует отношения между компанией и клиентом.

Юрист отметил: при ограничении скорости граждане могут требовать восстановления своих прав через суд. Такая возможность появляется, если действия оператора выходят за рамки условий договора или ухудшают услугу без предусмотренных оснований.

Интерес к теме возник после сообщений о тестировании новой схемы у провайдера «Дом.ру». По данным «Российской газеты», компания проверяет механизм снижения скорости для абонентов проводного интернета в нескольких городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

Речь идет о пользователях с очень высоким объемом потребления трафика. Если за месяц он превышает 3 терабайта, скорость соединения могут уменьшить до 50 Мбит/с. Оператор объясняет эксперимент попыткой ограничить случаи, когда домашний тариф используют для фактически коммерческих задач. По оценке компании, такие ограничения могут затронуть меньше одного процента абонентов.