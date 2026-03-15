Смартфон Nubia Z80 Ultra получил нативную интеграцию искусственного интеллекта OpenClaw. Компания также запустила программу бета-тестирования, чтобы проверить работу системы до официального запуска.

Компания Nubia начала тестирование новой системы искусственного интеллекта OpenClaw на своем флагманском смартфоне Nubia Z80 Ultra. Появилась информация, что производитель интегрировал ИИ непосредственно в операционную систему устройства, а не как отдельное приложение.

Может быть интересно

Для тестирования компания открыла программу «Nubia Shrimp Farmer Program». В ее рамках отобранные пользователи получат доступ к ранней версии системы и смогут проверить работу OpenClaw до публичного релиза.

Главная особенность заключается в глубокой интеграции ИИ. OpenClaw работает на уровне системы и напрямую взаимодействует с приложениями, настройками и другими функциями телефона. Такой подход отличается от распространенной модели, где искусственный интеллект работает через облачные сервисы или отдельные программы.

Президент подразделения терминальных устройств ZTE и глава Nubia Technology Ни Фэй (Ni Fei) назвал устройство «телефоном с искусственным интеллектом типа Gateway». Смартфон поддерживает сценарные приложения ClawBot и доступ к дополнительным навыкам, которые позволяют автоматизировать различные действия.

Сам Nubia Z80 Ultra представили 22 октября. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Ultra пятого поколения и оснащено основной камерой 50 Мп с сенсором 1/1,3 дюйма. Начальная цена смартфона составляет 4999 юаней, что примерно соответствует 730 долларам США или 58 238 руб.