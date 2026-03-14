Илон Маск начал новую волну кадровых изменений в компании xAI. Реорганизация уже привела к уходу нескольких соучредителей и вызвала недовольство среди сотрудников.

Компания xAI переживает масштабную внутреннюю перестройку после того, как Илон Маск (Elon Musk) раскритиковал результаты работы команды. По данным Ars Technica, руководители из SpaceX и Tesla получили задачу проверить эффективность сотрудников и провести кадровые изменения.

Маск заявил, что стартап изначально создали неправильно и его придется перестраивать практически с нуля. Руководители из SpaceX и Tesla начали аудит подразделений и оценку работы сотрудников. По словам источников, проверка сосредоточилась на качестве данных, которые используют для обучения моделей.

Некоторые сотрудники считают, что проблемы в этой области привели к отставанию продуктов xAI от инструментов для программирования, которые разработали компании Anthropic и OpenAI.

Реорганизация уже привела к уходу нескольких соучредителей. Среди них Цзихан Дай (Zihang Dai) и Годун Чжан (Godong Zhang). После этих изменений в компании остались только два из первоначальных одиннадцати соучредителей.

Внутри компании сотрудники жалуются на частые организационные изменения и высокую нагрузку. По словам источников, часть специалистов покидает xAI из-за выгорания и предложений с более высокой зарплатой у конкурентов.

При этом в xAI продолжают активно искать новых специалистов. Рекрутеры связываются даже с кандидатами, которым ранее отказали, и предлагают им более выгодные условия работы.