Компания также рассказала о планах сотрудничества с Uber и развитии автономных технологий

Lucid Motors показала концепт двухместного автомобиля без руля и педалей под названием Lunar. Новинка построена на той же платформе, что и будущие электромобили среднего класса, включая модели Cosmos и Earth (подробнее про эти модели можно прочесть здесь ). ВРИО генерального директора Марк Винтерхофф (Marc Winterhoff) упомянул, что компания «работает над» Lunar, но позже в Lucid уточнили: активной разработки специализированного такси пока нет.

Иллюстрация: Lucid Motors

Параллельно компания объявила о скором соглашении с Uber. Речь идет о совместной разработке роботакси на базе одного из среднеразмерных электромобилей Lucid. Уже сейчас Lucid сотрудничает с Nuro: беспилотная версия внедорожника Gravity должна выйти на линию Uber в районе Сан-Франциско до конца года.

Lucid также раскрыла планы по монетизации автономного вождения. С первой половины 2027 года владельцы смогут оформить подписку на DreamDrive Pro. Самый дешевый тариф обойдется в 69 долларов США в месяц, топовый — до 199 долларов США. Правда, функцию полностью автономного вождения компания еще не разработала.

В салонах будущих машин появится голосовой помощник на базе ИИ. Во время презентации живая демонстрация помощника не удалась, и Lucid пришлось показывать записанный ролик. Часть мероприятия посвятили снижению себестоимости производства и повышению эффективности силовых установок — это ключевые факторы для удержания цены будущих моделей в районе 50 тысяч долларов США.