Earth и Cosmos должны стоить менее $50 тысяч

Компания Lucid Motors планирует расширить линейку электромобилей и выйти за пределы дорогого сегмента. На «Дне инвестора» производитель показал платформу для более доступных моделей. Первые автомобили на этой архитектуре получат названия Earth и Cosmos и займут место ниже по цене и классу, чем нынешние Air и Gravity.

Новая архитектура рассчитана на электромобили стоимостью менее 50 тысяч долларов. Инженеры серьезно пересмотрели конструкцию, сократив число деталей и упростив производство. Компания также использовала более компактные батареи и новую компоновку силовой установки. Эти изменения должны снизить себестоимость автомобилей без заметного ущерба для запаса хода и характеристик.

Может быть интересно

Важной частью платформы стал новый электрический привод Atlas. В компании утверждают, что он меньше и легче нынешних моторов. Конструкция содержит более чем на 30% меньше деталей, что снижает стоимость материалов и сборки.

Lucid описывает модель Cosmos как наиболее динамичную в будущей линейке. Разгон до 100 км/ч, по данным компании, может занимать около 3,5 секунды. Earth позиционируют как нечто более приземленное и функциональное.

Позже к ним добавится третья модель, самая практичная, возможно даже фургон. Если план сработает, Lucid наконец нарастит объемы и получит прибыль, перестав быть нишевым игроком исключительно для богатых.

* все иллюстрации – Lucid/Сarscoops