Global_Chronicles
Honor может тестировать смартфон с 6,36-дюймовым экраном и аккумулятором 8000 мАч
Honor тестирует флагманский смартфон с экраном 6,36 дюйма. По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка может получить аккумулятор емкостью около 8000 мАч.

Инсайдер Digital Chat Station на своей странице в Weibo сообщил, что компания Honor тестирует новый флагманский смартфон. Новинку оснастят плоским 6,36-дюймовым дисплеем. Главная особенность модели — аккумулятор емкостью около 8000 мАч.

Фото - Honor

Для сравнения: прошлогодние флагманы того же класса (Vivo X300, Xiaomi 17 Pro, OnePlus 13T) имели батареи от 6000 до 6300 мАч. По слухам, готовящийся OnePlus 15T получит аккумулятор на 7500 мАч, что все равно меньше предполагаемого показателя Honor.

Увеличить емкость батареи позволят кремний-углеродные элементы. Ранее Honor уже использовала эту технологию в модели Win с 6,83-дюймовым экраном и аккумулятором на 10 000 мАч. Во время тестов тот аппарат проработал более 32 часов при просмотре веб-страниц через Wi-Fi.

По данным источника, новый компактный флагман также получит беспроводную зарядку, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и перископический телеобъектив для оптического приближения без потери качества. Название модели пока неизвестно — возможно, она войдет в серию Magic.

Информации о процессоре, частоте обновления экрана, скорости зарядки и сроках выхода пока нет.

#honor #аккумулятор #digital chat station #кремний-углеродная батарея #компактный флагман
Источник: gizmochina.com
