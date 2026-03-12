Немецкий производитель шин Continental расширяет разработку решений для снижения шума во время движения.

Немецкий шинный концерн Continental активно работает над снижением шума от покрышек. В компании отмечают: с ростом числа электромобилей эта проблема становится острее. Двигатель внутреннего сгорания раньше заглушал звук от колес, теперь же этот звук слышен вполне отчетливо.

Фото - Continental Tire Korea

Одно из решений — технология протектора Silent Pattern. Инженеры меняют расстояние между блоками протектора и углы их наклона. В обычных шинах блоки расположены равномерно, что создает монотонный гул. Нестандартная геометрия разбивает этот ритм: звуки от разных элементов гасят друг друга. Технологию уже применяют на моделях EcoContact 7 и EcoContact 7 S. Разработка ориентирована на скорость около 50 км/ч — диапазон, где шум от шин особенно заметен.

Второй метод снижения шума — технология ContiSilent. При производстве на внутреннюю поверхность шины наносят тонкий слой полиуретановой пены. Она поглощает вибрации воздуха внутри покрышки и не дает им передаваться на кузов. Компания заявляет о снижении шума в салоне до девяти децибел.

Важный нюанс: оба решения не влияют на управляемость, расход топлива, грузоподъемность и максимальную скорость. ContiSilent ставят в первую очередь на летние шины, включая спортивную модель SportContact 7.

