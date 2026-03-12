Издание РБК сообщает о планах властей Татарстана внедрить цифровые удостоверения студентов в национальном мессенджере Max.

Первый заместитель министра образования и науки Татарстана Рамис Музипов на брифинге в кабмине республики объявил о расширении проекта цифровой идентификации студентов. Тестирование проводили в девяти ВУЗах. По словам чиновника, никаких проблем не возникло, формат показал себя удобным и позволяет использовать мессенджер Max вместо студенческого билета.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Сейчас в Татарстане работают 45 высших учебных заведений. Все они уже открыли каналы в мессенджере. Власти намерены распространить цифровой ID на все ВУЗы.

Глава минцифры региона Илья Начвин пояснил механизм работы. Цифровой ID формируется как QR-код на основе учетной записи в «Госуслугах». Система фактически заменяет традиционный студенческий билет.

Начвин также напомнил, что в Max уже перешли все школы, детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Создано более 1,3 тысячи каналов, число подписчиков приближается к 448 тысячам.