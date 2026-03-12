Издание «Ведомости» сообщает, что в проекте закона о регулировании искусственного интеллекта появилась норма о возможности обучать модели на защищенных авторским правом произведениях

Правительство готовит законопроект, который должен определить правила работы искусственного интеллекта в России. Среди обсуждаемых положений — порядок обучения моделей и распределение авторских прав на тексты и изображения, созданные при помощи нейросетей.

Изображение - ChatGPT

Как стало известно изданию «Ведомости», одна из норм проекта допускает использование произведений, защищенных авторским правом, для обучения ИИ без согласия правообладателей. Речь идет о книгах, статьях, фильмах, изображениях и других результатах интеллектуальной деятельности.

При этом разработчики смогут применять такие материалы только для анализа данных. Пользователь сервиса не должен получать доступ к содержанию этих произведений через ответы системы.

Отдельно документ предлагает определить, кому будет принадлежать авторское право на результат работы нейросети. Предполагается, что автором станет пользователь, если он сформулировал запрос, обработал полученный ответ и внес собственный творческий вклад.

Источник «Ведомостей», знакомый с подготовкой законопроекта, пояснил, что обсуждение касается прежде всего научных публикаций, образовательных материалов и архивных документов. Доступ к таким источникам часто ограничен, поэтому разработчики ИИ сталкиваются с нехваткой данных для обучения моделей.

В то же время ряд категорий информации использовать для обучения нейросетей не разрешат. Ограничение сохранится для персональных данных, сведений о налогоплательщиках и частной переписки.

Финальной версии законопроекта пока нет. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил журналистам, что документ продолжает дорабатываться, поэтому конкретные положения еще могут измениться.