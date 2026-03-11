Издание Tom’s Hardware сообщает, что некоторые производители NAND-памяти за одну ночь подняли цены примерно на 50%. Глава Phison заявил, что отрасль столкнулась с дефицитом на фоне резкого спроса со стороны облачных и ИИ-компаний.

Компания Phison фиксирует резкое подорожание NAND-памяти и усиливающийся дефицит на рынке. Генеральный директор Кхейн-сенг Пуа (Khein-Seng Pua) объясняет ситуацию ростом спроса со стороны облачных сервисов и компаний, которые строят инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Источник: DIGITIMES

Может быть интересно

Некоторые производители флэш-памяти подняли цены примерно на 50% всего за одну ночь. По словам главы Phison, такой скачок показывает, насколько напряженной стала ситуация с поставками.

Компания все чаще работает с крупными облачными провайдерами и разработчиками систем искусственного интеллекта. Доля корпоративных клиентов в выручке Phison уже выросла до 30%. Еще квартал назад показатель держался на уровне около 10%.

Параллельно компания изменила условия расчетов с покупателями. Phison теперь запрашивает более короткие сроки оплаты, а в отдельных случаях требует предоплату. Поставщики памяти действуют так же, поэтому компания старается заранее забронировать чипы.

Чтобы обеспечить поставки, Phison заключила долгосрочные соглашения с шестью производителями NAND и двумя поставщиками DRAM. Компания также обсуждает предоплаченные партии памяти, чтобы получить приоритет в периоды дефицита.

Запасы компании в стоимостном выражении за несколько месяцев выросли с 35,6 до 50 млрд тайваньских долларов (с $1,12 млрд до $1,57 млрд). При этом Пуа признает, что проблемы остаются: сейчас компанию беспокоит нехватка и денег, и запасов.

Phison продолжает разработку новых технологий. Компания планирует представить образцы решений с поддержкой PCIe 6.0 к августу нынешнего года и ведет работу над PCIe 7.0. Совет директоров уже одобрил план привлечения заемных средств на сумму от 400 до 500 млн долларов США для финансирования этих проектов.