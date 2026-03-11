Bloomberg сообщает, что американские аудиторы предупредили о риске новой задержки лунного посадочного модуля Starship компании SpaceX. По их оценке, технические сложности и испытания новых технологий могут повлиять на график миссии NASA.

Новый отчет Управления генерального инспектора NASA поставил под сомнение сроки создания лунного посадочного модуля Starship компании SpaceX. Проект разрабатывают для программы «Артемида», но аудиторы предупреждают: технические трудности и сложные испытания могут снова отодвинуть дату высадки астронавтов на Луну.

Изображение: Bloomberg

Первоначально NASA планировало осуществить полет в июне 2027 года. Этот срок уже пересмотрели — сейчас агентство ориентируется на 2028 год. Однако авторы отчета считают, что и этот график остается неопределенным.

SpaceX Илона Маска (Elon Musk) получила многомиллиардный контракт на создание лунного посадочного аппарата. Параллельно аналогичную систему разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса (Jeffrey Preston Bezos).

Одной из ключевых задач для Starship остается дозаправка на орбите. Космический корабль должен многократно пополнять запасы топлива в космосе перед полетом к Луне. Технологию еще не применяли между космическими аппаратами, и аудиторы называют ее одной из самых сложных задач проекта. SpaceX планирует провести первую такую операцию уже в этом году.

При этом масштабную проверку проекта NASA и SpaceX перенесли на август. Именно она должна показать, сможет ли компания продолжить строительство корабля для пилотируемой миссии. В отчете отмечают и другой риск: если во время испытаний произойдет новая авария или проявятся дополнительные технические проблемы, сроки полета космического аппарата с прилунением и высадкой астронавтов снова сдвинутся.

Отдельно аудиторы указали на ограниченные возможности NASA в экстренной ситуации. По их оценке, агентство не располагает средствами, которые позволили бы быстро помочь астронавтам при серьезной аварии на орбите или на поверхности Луны.

Конкурент SpaceX — компания Blue Origin Джеффа Безоса — тоже отстает от графика. Запуск ее лунного модуля перенесли минимум на восемь месяцев из-за конструктивных недочетов. Пока в NASA оценивают, как это повлияет на программу в целом.