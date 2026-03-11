Федеральное агентство по туризму подготовило свод правил для гостиниц, ориентированных на прием граждан КНР. Документ пока имеет статус предварительного стандарта и вступит в силу летом следующего года. В нем учли не только гастрономические предпочтения, но и национальные особенности восприятия чисел.
Изображение - ChatGPT
Одна из рекомендаций касается нумерации этажей и номеров. Отелям предлагают не размещать гостей из КНР там, где фигурирует цифра четыре. В китайской культуре ее часто считают неблагоприятной, поскольку произношение напоминает слово «смерть».
Остальные рекомендации касаются быта и комфорта. В номере обязательно должны быть чайник и листовой чай. Предпочтение отдают китайским сортам вроде улуна, пуэра или зеленого. Еще в списке — лапша быстрого приготовления в стаканчиках и палочки для еды одноразового использования.
В ресторанах отелей советуют сделать упор на азиатскую кухню: рис, лапшу, паровые блюда, овощи и супы. Палочки и соевый соус — обязательный минимум.
Отдельный раздел посвящен языку. Гостиницам рекомендуют разместить информацию на английском и китайском языках, а также обеспечить перевод — через сотрудников или специальные программы.
Стандарт носит рекомендательный характер. Его введение запланировано на 1 июня текущего года.