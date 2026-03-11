Федеральное агентство по туризму подготовило свод правил для гостиниц, ориентированных на прием граждан КНР.

Федеральное агентство по туризму подготовило свод правил для гостиниц, ориентированных на прием граждан КНР. Документ пока имеет статус предварительного стандарта и вступит в силу летом следующего года. В нем учли не только гастрономические предпочтения, но и национальные особенности восприятия чисел.

Одна из рекомендаций касается нумерации этажей и номеров. Отелям предлагают не размещать гостей из КНР там, где фигурирует цифра четыре. В китайской культуре ее часто считают неблагоприятной, поскольку произношение напоминает слово «смерть».

Остальные рекомендации касаются быта и комфорта. В номере обязательно должны быть чайник и листовой чай. Предпочтение отдают китайским сортам вроде улуна, пуэра или зеленого. Еще в списке — лапша быстрого приготовления в стаканчиках и палочки для еды одноразового использования.

В ресторанах отелей советуют сделать упор на азиатскую кухню: рис, лапшу, паровые блюда, овощи и супы. Палочки и соевый соус — обязательный минимум.

Отдельный раздел посвящен языку. Гостиницам рекомендуют разместить информацию на английском и китайском языках, а также обеспечить перевод — через сотрудников или специальные программы.

Стандарт носит рекомендательный характер. Его введение запланировано на 1 июня текущего года.