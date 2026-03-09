Сайт Конференция
Global_Chronicles
HD Hyundai и ABS разработают первый проект контейнеровоза с ядерной силовой установкой
HD Hyundai объявила о соглашении с American Bureau of Shipping по разработке концептуального проекта контейнеровоза с ядерной силовой установкой.

Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai начала совместную разработку проекта контейнеровоза с ядерной электрической установкой. Партнером выступает классификационное общество American Bureau of Shipping (ABS), которое будет участвовать в проектировании и оценке безопасности будущего судна.

Изображение - ChatGPT

Компании рассматривают концепцию контейнеровоза вместимостью около 16 000 TEU. Для такого судна требуется мощная энергетическая система, поэтому разработчики изучают использование малых модульных реакторов. Такие реакторы способны вырабатывать до 100 мегаватт мощности, что соответствует примерно 134 000 лошадиных сил.

Инженеры сосредоточатся на конструкции электрической силовой установки, подборе оборудования и размещении основных энергетических систем на борту. HD Hyundai также разрабатывает систему управления энергоснабжением, рассчитанную на работу крупного судна с высокой нагрузкой.

Проект предусматривает двухвинтовую схему движения. Два гребных винта позволяют повысить тягу и улучшить маневренность при движении в портах и узких каналах. Еще один элемент конструкции — прямой привод. Электродвигатель соединяется непосредственно с гребным винтом, что уменьшает потери энергии при передаче мощности.

ABS будет проверять проект на соответствие международным требованиям безопасности и эксплуатации.

#судостроение #контейнеровоз #ядерная силовая установка
Источник: chosun.com
Популярные новости

409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
4
Nintendo подала иск к правительству США о возмещении пошлин, уплаченных из-за тарифов Трампа
2
Создатели Atomic Heart выпустят игровой саундтрек на виниловых пластинках
+
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
2
Создан прецедент переписывания Open Source-проекта с помощью ИИ для смены лицензии
+
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
5
Китайские ученые составили карту минералов обратной стороны Луны с помощью ИИ
1
В BlackRock ограничили вывод средств для инвесторов
1
Удачливый покупатель приобрёл два набора DDR5 по 64 ГБ в 16 раз дешевле их текущей цены
3
Представлен 50-тонный карьерный бульдозер БЕЛАЗ-78542 с 550-сильным двигателем
+
Эксперт протестировал Ryzen 5 5600X с RX 6600, RTX 3060 и Arc B580 в Resident Evil Requiem
+
Энтузиаст протестировал Intel Arc A750 в паре с Ryzen 7 7800X3D в популярных играх
+
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
2
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
3
Глава подразделения робототехники OpenAI ушла в отставку из-за соглашения с Пентагоном
+
PlayStation 6 в 12 раз может превзойти PlayStation 5 в трассировке лучей
1
Дженсен Хуанг назвал дефицит памяти большим благом для NVIDIA
6
Nvidia пообещала Хуангу $4 млн за успехи компании при его собственном капитале $164 млрд
3
Der8auer рассказал об обмане Thermal Grizzly со стороны китайских поставщиков на сумму 40 000 евро
5
Энтузиаст выпустил утилиту NV-UV для легкого андервольтинга видеокарт RTX 50 в один клик
1

Популярные статьи

«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
8
«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
10
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
4
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
2

Сейчас обсуждают

randomXP
21:36
Товарищ, играя на картах начального уровня, ты всегда получаешь не весь возможный игровой опыт в свежих играх. Танки - это еще ничего, вот попробуй War Thunder на 2К мониторе с максимальной графикой, ...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
Voldemaar
21:02
Прiкольно
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
Voldemaar
21:00
Прекольно, чо
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Nacvark
20:31
в каком-то смысле это доступ к информации, позволяющий эвакуироваться. но, очевидно, никому это не надо, чтобы ситуация внутри не расшатывалась.
В Иране уже больше недели почти полностью отсутствует доступ в интернет
Konni
19:06
Было бы вообще что выжимать.
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Konni
19:04
Вы же понимаете что встройка в десятилетнем бюджетном ноутбуке который сейчас стоит долларов 50-75 будет мощнее?
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Srttye
19:01
С такой пайкой, я удивляюсь, что оно вообще работает
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
IRanPast
18:57
Майки вообще охренели от своих подписок, и если продолжать им потыкать, то боюсь, что следующая их ОС целиком будет по подписочке. Не заплатил - потерял все данные!
Миллиардер Лео Когуан удвоил свою долю в NVIDIA до 2 миллионов акций
Aleksandr Leman
18:50
Классно, когда не пишешь такие никчемные комментарии и не тратишь лишнюю секунду времени. И такие ремонты делаются не для результата, а для опыта.
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
Антон Бракоренко
18:29
Да ладно) Есть же у нас эффективные манагеры)))
Миллиардер Лео Когуан удвоил свою долю в NVIDIA до 2 миллионов акций
