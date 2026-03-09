HD Hyundai объявила о соглашении с American Bureau of Shipping по разработке концептуального проекта контейнеровоза с ядерной силовой установкой.

Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai начала совместную разработку проекта контейнеровоза с ядерной электрической установкой. Партнером выступает классификационное общество American Bureau of Shipping (ABS), которое будет участвовать в проектировании и оценке безопасности будущего судна.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Компании рассматривают концепцию контейнеровоза вместимостью около 16 000 TEU. Для такого судна требуется мощная энергетическая система, поэтому разработчики изучают использование малых модульных реакторов. Такие реакторы способны вырабатывать до 100 мегаватт мощности, что соответствует примерно 134 000 лошадиных сил.

Инженеры сосредоточатся на конструкции электрической силовой установки, подборе оборудования и размещении основных энергетических систем на борту. HD Hyundai также разрабатывает систему управления энергоснабжением, рассчитанную на работу крупного судна с высокой нагрузкой.

Проект предусматривает двухвинтовую схему движения. Два гребных винта позволяют повысить тягу и улучшить маневренность при движении в портах и узких каналах. Еще один элемент конструкции — прямой привод. Электродвигатель соединяется непосредственно с гребным винтом, что уменьшает потери энергии при передаче мощности.

ABS будет проверять проект на соответствие международным требованиям безопасности и эксплуатации.