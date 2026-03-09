Совместная лаборатория Colorful и iGame выпустила первый продукт — горизонтальный корпус Vulcan Armor. Инженеры проектировали его в паре с видеокартами White Vulcan, чтобы владельцам не пришлось подбирать совместимые комплектующие самостоятельно.

Совместная лаборатория Colorful и iGame выпустила первый продукт — горизонтальный корпус Vulcan Armor. Инженеры проектировали его в паре с видеокартами White Vulcan, чтобы владельцам не пришлось подбирать совместимые комплектующие самостоятельно.

Может быть интересно

Корпус размером 617×186,6×210 мм сделали из цельного алюминиевого сплава. Заготовки обрабатывали на станках с ЧПУ. На верхней панели установили магнитные контакты — туда крепится съемный экран «Vulcan Smart Screen», который идет в комплекте с видеокартами серии. Еще производитель укомплектовал набор алюминиевой табличкой с названием.

Корпус рассчитан на установку материнских плат Mini-ITX. Colorful уже встроила в корпус систему жидкостного охлаждения на 240 мм с тонкими вентиляторами Cooler Master Mobius 120 — она рассчитана на отвод более 260 Вт тепла. Блоки питания подойдут формата SFX длиной до 110 мм. На переднюю панель вывели один порт USB-C (20 Гбит/с) и два USB-A (5 Гбит/с). Инженерами предусмотрен здесь и съемный модульный адаптер питания.

* все фото издания IT Home