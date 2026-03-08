Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Chery показала тизер гибридного внедорожника Jetour Zongheng G600
Издание CarNewsChina сообщает о выходе тизера нового гибридного внедорожника Jetour Zongheng G600. Модель претендует на место в премиальном сегменте и будет конкурировать с Great Wall Tank 700.

Внедорожный суббренд Chery под названием Jetour опубликовал первые официальные изображения модели Zongheng G600. Машину готовят к серийному производству, и в компании уже обозначили ценовой коридор: от 400 тысяч до 1,5 миллиона юаней (это примерно 58–218 тысяч долларов или 4,57–17 млн. руб.). Разброс серьезный, но и позиционирование соответствующее — конкурентами видят Tank 700 Hi4-T.

Официальное тизерное изображение Jetour Zongheng G600. Источник: Jetour

Может быть интересно

Судя по тизеру, внешность G600 скопировали с более крупного концепта G700, показанного в Шанхае. Те же массивные колесные арки с большим клиренсом, рейлинги на крыше и вертикальная морда с С-образными фарами. Прототип имел цифровые зеркалама и скрытые дверные ручки, у серийной версии они, скорее всего, останутся — слишком уж это соответствует внедорожному образу.

Строят автомобиль на платформе GAIA — Global Architecture for Intelligent All-terrain. Это архитектура Chery для тяжелой техники с гибридной начинкой. Под капотом, по слухам, разместят 2-литровый турбомотор с термическим КПД 45,5% в паре с двухступенчатой гибридной коробкой (DHT). Но главная особенность — 800-вольтовая система на карбиде кремния. Производитель обещает, что за шесть минут можно набрать запас хода на 400 километров. Батареи, скорее всего, будут литий-железо-фосфатные от CATL. Суммарный запас хода по циклу CLTC может достичь 1400 километров.

G600 станет частью стратегии «Travel+ 3.0». Chery строит под эту серию отдельные заводы и рассчитывает к концу года выйти на миллион машин в год только по суббренду Jetour.

#китай #chery #jetour #гибридный внедорожник #tank 700 #jetour zongheng g600
Источник: carnewschina.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
3
Проезд по Московскому скоростному диаметру через неделю подорожает на 15%
4
Galaxy S26 Ultra заметно превзошёл S25 Ultra в тестах автономности GSMArena
+
Компактный смартфон OnePlus 15T на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в Geekbench
+
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
5
Создан прецедент переписывания Open Source-проекта с помощью ИИ для смены лицензии
+
В США подняли вопрос перезапуска АЭС Индиан-Пойнт
+
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
12
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
16
Несколько пользователей сообщили о принудительном обновлении до Windows 11 25H2
1
Энтузиаст протестировал Intel Arc A750 в паре с Ryzen 7 7800X3D в популярных играх
+
В SEGA заявили о разрыве между качеством игр, хорошими отзывами и их коммерческим успехом
+
В BlackRock ограничили вывод средств для инвесторов
1
Дженсен Хуанг назвал дефицит памяти большим благом для NVIDIA
4
Владелец RTX PRO 5000 Blackwell пожаловался на недостающее число ROP — эксперты указали на ошибку
2
Эксперт протестировал Ryzen 5 5600X с RX 6600, RTX 3060 и Arc B580 в Resident Evil Requiem
+
Владельцы видеокарт RTX 50 сообщают о повышении производительности после установки патча 595.76
1
PlayStation 6 в 12 раз может превзойти PlayStation 5 в трассировке лучей
1
Выход смартфонов Poco X8 Pro состоится 17 марта
+
Энтузиаст превратил PS5 в подобие Steam Machine на Linux и запустил GTA V с трассировкой лучей
+

Популярные статьи

«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
8
Steam на Xbox и Windows 12 по подписке — что скрывается за новой консолью Microsoft Project Helix
2
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
1
«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1

Сейчас обсуждают

kill all liberasts
22:54
надо ударить по земле самим, желательно по киеву, причём рассчитать силу удара так, чтобы и астероид следом тоже ударил по киеву.
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
Alex_Str
22:54
Недостающим это когда кто-то что-то или кого-то не достает, а у вас недостаточное число. Достающий это тот кто достает, как нападающий нападает.
Владелец Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell столкнулся с недостающим числом блоков ROP
32Влад32
22:40
Так если через Алибабу заказывали, денежки должны вернуть?
Der8auer рассказал об обмане Thermal Grizzly со стороны китайских поставщиков на сумму 40 000 евро
Archimedes
22:34
Я тут посчитал, астероид-то немаленький - около 1 км в диаметре!
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
Archimedes
22:33
И шпилит Клаву Шифер
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
Борис Климов
22:26
На скале порвут резину
В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
Борис Климов
22:25
На скальном грунте будет рвать колеса...
В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
IRanPast
21:51
Сперва отобрали кривыми дровами 50% фпс, потом вернули )))
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
swr5
21:49
Можно кино на эту тему снять: NASA в 2022 г. своим ударом изменяет параметры орбиты астероида Диморф и это приводит к череде трудно просчитываемых событий которые в итоге через несколько тысяч лет при...
NASA смогло сдвинуть траекторию вращающихся вокруг солнца двух астероидов
Phantom Lord
21:48
Может даже пару недель проживут, потом от лучевой болезни сдохнут
Астронавты будут жить на Луне в передвижных «домах» на колёсах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter