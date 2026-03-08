Издание CarNewsChina сообщает о выходе тизера нового гибридного внедорожника Jetour Zongheng G600. Модель претендует на место в премиальном сегменте и будет конкурировать с Great Wall Tank 700.

Внедорожный суббренд Chery под названием Jetour опубликовал первые официальные изображения модели Zongheng G600. Машину готовят к серийному производству, и в компании уже обозначили ценовой коридор: от 400 тысяч до 1,5 миллиона юаней (это примерно 58–218 тысяч долларов или 4,57–17 млн. руб.). Разброс серьезный, но и позиционирование соответствующее — конкурентами видят Tank 700 Hi4-T.

Официальное тизерное изображение Jetour Zongheng G600. Источник: Jetour

Судя по тизеру, внешность G600 скопировали с более крупного концепта G700, показанного в Шанхае. Те же массивные колесные арки с большим клиренсом, рейлинги на крыше и вертикальная морда с С-образными фарами. Прототип имел цифровые зеркалама и скрытые дверные ручки, у серийной версии они, скорее всего, останутся — слишком уж это соответствует внедорожному образу.

Строят автомобиль на платформе GAIA — Global Architecture for Intelligent All-terrain. Это архитектура Chery для тяжелой техники с гибридной начинкой. Под капотом, по слухам, разместят 2-литровый турбомотор с термическим КПД 45,5% в паре с двухступенчатой гибридной коробкой (DHT). Но главная особенность — 800-вольтовая система на карбиде кремния. Производитель обещает, что за шесть минут можно набрать запас хода на 400 километров. Батареи, скорее всего, будут литий-железо-фосфатные от CATL. Суммарный запас хода по циклу CLTC может достичь 1400 километров.

G600 станет частью стратегии «Travel+ 3.0». Chery строит под эту серию отдельные заводы и рассчитывает к концу года выйти на миллион машин в год только по суббренду Jetour.