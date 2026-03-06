История появления Cat Truck оказалась необычной. Как пишет Carscoops, идея пикапа возникла после того, как в интернете начали распространяться изображения автомобиля Caterpillar, созданные с помощью искусственного интеллекта. Позже компания решила проверить, как подобный проект будет выглядеть в реальности.
Проект показали на выставке CONEXPO-CON/AGG 2026 — крупном мероприятии для производителей строительной техники. Автомобиль получил название Cat Truck и остался лишь демонстрационным образцом.
Основой для проекта стал Ford Super Duty. Caterpillar сохранила стандартные фары, но изменила переднюю часть. Автомобиль получил затемненную решетку радиатора и новый бампер. Спереди разместили желтые буксировочные крюки — элемент, который перекликается со стилем строительной техники бренда.
Инженеры также установили новый капот и квадратные колесные арки. Пикап оснастили боковыми подножками и колесами с внедорожными шинами. Кузов окрасили в желто-черную гамму, которая традиционно используется на технике Caterpillar.
На крыше разместили дрон, который можно запускать прямо с автомобиля. Подобные решения уже применяются в некоторых автомобилях, продаваемых в Китае.
О салоне известно немного. Внутри установлена система VisionLink Productivity с голосовым помощником CAT AI Assistant.
Компания подчеркивает, что Cat Truck останется выставочным образцом. Выпуск серийной версии не планируется.
* все скриншоты из видео Caterpillar