Компания Caterpillar представила кастомный пикап Cat Truck. Идею проекта подсказали изображения пикапа Cat, которые ранее распространились в сети и были сгенерированы искусственным интеллектом.

История появления Cat Truck оказалась необычной. Как пишет Carscoops, идея пикапа возникла после того, как в интернете начали распространяться изображения автомобиля Caterpillar, созданные с помощью искусственного интеллекта. Позже компания решила проверить, как подобный проект будет выглядеть в реальности.





Проект показали на выставке CONEXPO-CON/AGG 2026 — крупном мероприятии для производителей строительной техники. Автомобиль получил название Cat Truck и остался лишь демонстрационным образцом.

Основой для проекта стал Ford Super Duty. Caterpillar сохранила стандартные фары, но изменила переднюю часть. Автомобиль получил затемненную решетку радиатора и новый бампер. Спереди разместили желтые буксировочные крюки — элемент, который перекликается со стилем строительной техники бренда.

Инженеры также установили новый капот и квадратные колесные арки. Пикап оснастили боковыми подножками и колесами с внедорожными шинами. Кузов окрасили в желто-черную гамму, которая традиционно используется на технике Caterpillar.

На крыше разместили дрон, который можно запускать прямо с автомобиля. Подобные решения уже применяются в некоторых автомобилях, продаваемых в Китае.

О салоне известно немного. Внутри установлена система VisionLink Productivity с голосовым помощником CAT AI Assistant.

Компания подчеркивает, что Cat Truck останется выставочным образцом. Выпуск серийной версии не планируется.

* все скриншоты из видео Caterpillar