На сайте WCCFTech подробно разобрали новый ноутбук Apple — MacBook Neo — и оценка оказалась крайне жесткой. Авторы материала прямо называют эту новинку фактически «усовершенствованным куском электронного хлама», указывая на слабые характеристики и странную конфигурацию для модели, которая выходит в 2026 году.

Фото - @phonefuturist

MacBook Neo получил 13-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2408 × 1506 пикселей и яркостью до 500 нит. Ноутбук получил алюминиевый корпус, сканер Touch ID, фронтальную камеру 1080p и два динамика с поддержкой пространственного звука. Клавиатура окрашена в цвет корпуса.

Но главные вопросы возникают к технической части. На корпусе размещены два порта USB-C с разными возможностями, при этом визуально они не отличаются – пользователь не сможет понять, какой порт поддерживает конкретные функции, пока не подключит устройство.

Фото - @phonefuturist

Ноутбук работает на чипе Apple A18 Pro. В этой системе память установлена по технологии TSMC InFO-POP — модуль DRAM размещается непосредственно над кристаллом процессора. Базовая версия предлагает только 8 ГБ оперативной памяти, а конструкция чипа делает увеличение объема оной сложным процессом.

Версия с накопителем 512 ГБ стоит около 699 долларов. WCCFTech отмечает: на вторичном рынке за сопоставимые деньги можно найти MacBook Air с процессором M3, а иногда и модели с чипом M4.

При этом аналитики TrendForce ожидают продажи MacBook Neo на уровне 4–5 миллионов устройств.