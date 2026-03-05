Издание GizmoChina сообщает о полной утечке характеристик складного смартфона Oppo Find N6

Китайские инсайдеры выложили в Weibo подробности об Oppo Find N6 раньше, чем компания успела объявить дату презентации. Судя по слитым данным, которые выложило издание GizmoChina, производитель делает ставку на экраны, камеру и механизм складывания.

Изображение Oppo Find N6 - Weibo/GizmoChina

Согласно утечке, внешний экран получит диагональ 6,62 дюйма и разрешение около 1,5K+. Панель BOE Q10 поддерживает Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+. Производитель использует технологию 8T LTPO, поэтому частота обновления меняется в диапазоне от 1 до 120 Гц.

Яркость экрана достигает 1600 нит в пике и около 800 нит при ручной настройке. Для снижения нагрузки на глаза панель сочетает два типа затемнения: на высокой яркости работает схема, близкая к постоянному току, а на низкой включается ШИМ с частотой 2160 Гц.

Размер внутреннего экрана — около 8,12 дюйма. Здесь используется панель Samsung E7 с разрешением 2K+ и той же адаптивной частотой обновления 1–120 Гц.

Конфигурация камер включает три модуля. Основная камера использует сенсор HP5 на 200 Мп с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией. Сверхширокоугольный модуль на 50 Мп построен на датчике Samsung JN5 и обеспечивает угол съемки 0,6x с фокусным расстоянием 15 мм. Третий модуль — телеобъектив с трехкратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 70 мм и диафрагмой f/2.7. В утечке также упоминается система линз второго поколения Danxia.

Внутри смартфона, по данным утечки, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Конструкция включает титановый куполообразный шарнир и защиту по стандартам IP56, IP58 и IP59.

Аккумулятор Glacier третьего поколения получил емкость 6000 мАч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Кроме того, упоминаются коммуникационный чип Shanhai, двойные динамики и инфракрасный порт для управления техникой.