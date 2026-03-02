Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил – будущие MacBook Pro M6 с OLED-экраном и сенсорным управлением не получат гибридной операционной системы.

Apple готовит MacBook Pro M6 с OLED-экраном и сенсорным управлением, релиз намечен на конец 2026 или начало 2027 года. Но Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg уточняет: гибрида macOS и iPadOS не будет. Компания сознательно ограничивает функционал.

По информации Гурмана, Apple обновит шарнир и поставит сенсорную матрицу, но программная начинка останется прежней. Приложения под macOS по-прежнему заточены под клавиатуру и мышь. Сенсорный ввод добавят скорее для удобства в конкретных сценариях, а не как основной способ управления.

Причина проста и утилитарна: «добавление сенсорного экрана в MacBook привело бы к снижению продаж iPad». Если бы MacBook научился запускать приложения с плитками и управлялся как планшет, тысячным покупателям iPad стал бы просто не нужен. В Купертино не готовы жертвовать миллиардным бизнесом ради модного форм-фактора.