В базе PlayStation Store обнаружили технические записи Grand Theft Auto VI. Эксперты считают это подготовкой к скорому старту предзаказов.

По данным ресурса PlayStation Game Size, который отслеживает изменения в базе PlayStation Store от Sony, Rockstar Games внесла в систему идентификаторы Grand Theft Auto VI. Как правило, такие записи появляются на этапе подготовки карточки товара и предшествуют запуску продаж.

Сам @PlaystationSize пояснил, что подобные изменения часто сигнализируют о приближении даты оформления предзаказов. При этом следует понимfть: универсального тайминга не существует. Одни издатели раскрывают детали почти сразу, другие выдерживают паузу, поэтому спрогнозировать момент публикации цены или старта предзаказов невозможно.

Хотя опыт подсказывает: раньше такие же записи для God of War Ragnarok появились в системе за полтора месяца до реального релиза. Тогда дата в базе почти совпала с официальной.