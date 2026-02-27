Carscoops со ссылкой на корейский автомобильный блог сообщает, что Genesis рассматривает возможность запуска серийного минивэна для Китая до конца десятилетия.

Genesis пока не может похвастаться большими продажами в Китае — местные бренды давят со всех сторон. Но компания ищет обходные пути. Один из них — сверхроскошные минивэны, спрос на которые в Поднебесной неожиданно вырос.

Как сообщает Carscoops, несколько недель назад Genesis показала концепт Jet on Wheels, о начальной стадии разработки которого, мы рассказывали здесь . Модель выглядит необычно для этого класса: изящные линии, фирменная двухлинейная оптика, футуристичный силуэт. Теперь, по данным из Кореи, этот выставочный образец могут запустить в серию.

Китайский рынок минивэнов переживает бум. Zeekr 009, Li Auto Mega, Geely V900, Volvo EM90 — все это модели с ценами выше среднего и оснащением на уровне бизнес-джетов. Genesis явно хочет войти в этот ряд.

Главный креативный директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке намекнул, что идея не случайна. «Мы знали, что рано или поздно можем выпустить фургон. Для нас это естественный шаг», — заявил он.

Конкуренция в сегментах кроссоверов и внедорожников в Китае уже зашкаливает. А вот ниша премиальных минивэнов пока не до конца занята. Продажи там будут небольшими, но маржа — высокой. Для Genesis это шанс закрепиться на рынке, где компания пока не добилась успеха.

Официального подтверждения от компании пока нет. Но Донкервольке дал понять: работа над проектом уже идет.

* все фото издания Сarscoops