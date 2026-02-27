Первой моделью станет кроссовер L8, который должен конкурировать с Toyota RAV4 и Mazda CX-5

Chery решила не продвигать существующие модели на Западе, а выйти туда с новым брендом. Lepas — так называется суббренд, под которым компания будет продавать машины в Европе, Австралии и Южной Африке. Первым авто станет гибридный кроссовер L8.

Название Lepas сложили из слов «Leopard» (леопард), «Leap» (прыжок) и «Passion» (страсть). Технически L8 построен на новой модульной платформе Chery для гибридов. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 141 л.с. и электродвигатель на 201 л.с. Суммарный крутящий момент — 310 Нм. Батарея на 18,3 кВт·ч позволяет проехать на электротяге 107 км. В смешанном цикле заявлен запас хода 1300 км.

Дизайн L8 напоминает другие китайские кроссоверы. Раздельные светодиодные фары отдаленно напоминают Audi, спереди — огромная хромированная решетка. В салоне выделяется 13,2-дюймовый вертикальный экран мультимедиа, под ним — физические регуляторы громкости и климат-контроля.

Еще есть 10,2-дюймовая цифровая приборка и металлические сетки динамиков на дверях. Цены станут известны позже.

