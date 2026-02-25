Китайская компания TECNO покажет концептуальную модульную экосистему: смартфон толщиной 4,9 мм и набор магнитных блоков для фото, игр и внешний аккумулятор.

Сегодня китайская компания TECNO официально объявила о презентации на MWC 2026. Речь идет о платформе, которая позволяет менять конфигурацию телефона под конкретные задачи с помощью магнитных модулей.

Концепт существует в двух версиях дизайна. ATOM Edition — строгий серебристый алюминий с красными вставками. MODA Edition ориентирована на гик-культуру и выглядит более броско. Обе подчеркивают идею: пользователь сам решает, какой функционал ему нужен прямо сейчас.

Инженеры подготовили около десятка модулей. Самый тонкий — повербанк, его толщина 4,5 мм. Он удваивает время автономной работы смартфона. Для любителей снимать есть экшн-камера и отдельный телеобъектив, который использует экран смартфона как видоискатель.

Базовая станция — сам смартфон — имеет толщину 4,9 мм. Задняя панель из стекла с матовым покрытием разделена на восемь зон. Они служат направляющими для магнитов, чтобы блоки вставали точно и быстро.

Соединение обеспечивает высокоточная магнитная матрица. Для передачи энергии используют контакты Pogo-pin — они выделяют меньше тепла по сравнению с беспроводной зарядкой. Телефон сам переключается между Wi-Fi, Bluetooth и mmWave в зависимости от того, какой модуль поставили.

TECNO позиционирует разработку не как коммерческий продукт, а как концепцию. Компания предлагает подход, при котором возможности телефона не фиксированы на момент покупки, а расширяются со временем за счет новых модулей. В будущем могут появиться блоки с ИИ, дополнительная память или аксессуары для повседневных задач.

* все иллюстрации – издания GizmoChina