По данным опроса «Авито Путешествия» и «Кион», 20% россиян готовы отправиться в путешествие ради пейзажей из фильмов и сериалов

Оказывается, многие россияне выбирают место для отпуска, вдохновляясь атмосферой, которую они видели в кино и сериалах. Каждый пятый опрошенный признаётся, что просмотр фильма стал для него поводом для того, чтобы отправиться в путешествие.

Фильм или сериал способен подарить незабываемые эмоции, а еще лучше, когда человек сам может пережить эти ощущения в реальности. Онлайн-сервис «Авито Путешествия» совместно с онлайн-кинотеатром «Кион» провели опрос среди 10 тысяч россиян и выяснили: почти каждый пятый россиянин хотел бы совершить путешествие по местам, увиденным на экране.

Зрители часто мечтают побывать в Сибири (37%), на Кавказе и юге России (по 30%), на Северо-Западе (27%) и на Дальнем Востоке (24%).

Чаще всего русские туристы едут в эти края вдвоем с любимым человеком (40%), а еще 16% выбирают компанию друзей или родственников.