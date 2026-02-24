Сайт Конференция
Global_Chronicles
Создатель Xbox: задача Аши Шармы – плавно закрыть игровое подразделение Microsoft в угоду ИИ
Издание Wccftech ссылается на интервью GamesBeat с основателем Xbox Шеймусом Блэкли. Он заявил, что Microsoft будет сворачивать игровое подразделение, так как компания полностью переключилась на ИИ.

Человек, который придумал Xbox в 1999 году, жестко прошелся по текущему курсу Microsoft. Шеймус Блэкли (Seamus Blackley) дал интервью GamesBeat и объяснил, почему считает назначение Аши Шармы (Asha Sharma) главой Xbox не случайностью, а приговором для консольного бизнеса.

Изображение - Wccftech

Блэкли называет нового гендиректора Xbox «врачом паллиативной помощи», который пришел, чтобы мягко и без лишнего шума закрыть подразделение. В Microsoft об этом прямо не говорят, но вектор очевиден: Сатья Наделла (Satya Nadella) и команда верят, что ИИ поглотит все, включая игры.

Ситуацию усугубляет бэкграунд Шармы. До перехода в Xbox она возглавляла подразделение CoreAI в Microsoft. То есть человек с опытом в ИИ, а не в играх, теперь должен определять судьбу геймерского направления. Блэкли подчеркивает: назначение увлеченного играми менеджера на этот пост было бы нелогичным, потому что это противоречит всему, что делает Microsoft сейчас. Компания строит будущее на ИИ, а игры с их «авторской моделью» выпадают из этой картины. Шарма пришла не развивать индустрию, а мягко интегрировать Xbox в новый мир искусственного интеллекта.

Слухи о мультиплатформенности и падение продаж консолей подливают масла в огонь. Прямо сейчас говорить о полном закрытии рано — Microsoft обещает новую Xbox в следующем году. Но, как замечает Блэкли, процесс уже запущен. Постепенное сворачивание подразделения может занять несколько лет, но исход, с его точки зрения, предрешен.

#microsoft #искусственный интеллект #xbox #ии #wccftech #gamesbeat #аша шарма #шеймус блэкли
Источник: wccftech.com
Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
3
Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
3
Энтузиаст протестировал RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D в ряде популярных игр
1
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
17
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
+
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
24
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Gemini начнёт использовать карты Google для повышения точности поисковых результатов
1
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Тамбове строится завод инерциальных навигационных систем для новых пассажирских самолётов
+
Dell зафиксировала 16-контактный разъём RTX 5070 Ti при помощи металлического крепежа
1
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
5
Цены на китайскую DDR5 сравнялись с западными — 32 ГБ стоят около $525
1
В Госдуме предупредили о штрафах для УК и ТСЖ за отсутствие чата в MAX
3
PCGH назвали три оптимальные видеокарты для 4K-гейминга
4
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
15
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
21
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
1

Сейчас обсуждают

Артур Поздняков
20:36
Как самокритичен к себе чимба
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Konni
20:35
Прекрати заниматься рукоблудием и верни весь этот радиоэлектронный мусор обратно на свалку с которой ты его стащил. Или хотя бы отдай это аффинажникам.
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
artemuss1990
20:30
Ага. Зистакс-Зелот сколько ник не меняй сразу заметна рука мастера по высерам
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
swr5
20:28
Когда появяться на сайте новости из журналов "Юный Техник", "Моделист - Конструктор" и "Техника - молодежи"? Почему я должен читать тут гнилого Коммерсантъ-а?
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
artemuss1990
20:21
Мнение заднеприводных берниганов и китей никого не интересует
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Waramagedon
20:18
нормальный авто должен служить 20 лет, но современный европеец уже 10 еле проживает без капремонта и замены электросистем.
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
Waramagedon
20:17
остаётся только понять - нахрена пылесосу давать вход в сеть? Хочешь камеру с прослушкой есть системы попроще и надёжней.
Энтузиаст случайно получил полный доступ к 6700 роботам-пылесосам в США, Европе и Китае
Кирьянов Алексей
20:12
Давайте подождем реальные фотографии. Опора на нейронки это конечно плохо , но больший размер это однозначно лучше, только при одном поколении. Более новое поколение может быть лучше, будучи при этом ...
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
Антон Филимонов
19:54
Покупать мелкоядра на излете поколений с ними...это чтож надо курить такое
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Антон Филимонов
19:53
Ну если учесть то,чьто и то и то шляпа - то не лучше)
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
