Издание Wccftech ссылается на интервью GamesBeat с основателем Xbox Шеймусом Блэкли. Он заявил, что Microsoft будет сворачивать игровое подразделение, так как компания полностью переключилась на ИИ.

Человек, который придумал Xbox в 1999 году, жестко прошелся по текущему курсу Microsoft. Шеймус Блэкли (Seamus Blackley) дал интервью GamesBeat и объяснил, почему считает назначение Аши Шармы (Asha Sharma) главой Xbox не случайностью, а приговором для консольного бизнеса.

Блэкли называет нового гендиректора Xbox «врачом паллиативной помощи», который пришел, чтобы мягко и без лишнего шума закрыть подразделение. В Microsoft об этом прямо не говорят, но вектор очевиден: Сатья Наделла (Satya Nadella) и команда верят, что ИИ поглотит все, включая игры.

Ситуацию усугубляет бэкграунд Шармы. До перехода в Xbox она возглавляла подразделение CoreAI в Microsoft. То есть человек с опытом в ИИ, а не в играх, теперь должен определять судьбу геймерского направления. Блэкли подчеркивает: назначение увлеченного играми менеджера на этот пост было бы нелогичным, потому что это противоречит всему, что делает Microsoft сейчас. Компания строит будущее на ИИ, а игры с их «авторской моделью» выпадают из этой картины. Шарма пришла не развивать индустрию, а мягко интегрировать Xbox в новый мир искусственного интеллекта.

Слухи о мультиплатформенности и падение продаж консолей подливают масла в огонь. Прямо сейчас говорить о полном закрытии рано — Microsoft обещает новую Xbox в следующем году. Но, как замечает Блэкли, процесс уже запущен. Постепенное сворачивание подразделения может занять несколько лет, но исход, с его точки зрения, предрешен.