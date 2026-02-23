По данным источника Golden Pig Upgrade, Intel представит процессоры нового поколения «Nova Lake‑S» на выставке CES 2027.

Вокруг сроков выхода новых процессоров Intel возникла неразбериха. Гендиректор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) ранее заявлял, что Nova Lake появятся в конце 2026 года. Но инсайдер Golden Pig Upgrade утверждает обратное. По его информации, полноценный запуск Nova Lake-S намечен на CES 2027.

Изображение - techpowerup.com

Расхождение в датах может объясняться поэтапным выходом продуктов. В 2026-м Intel способна выпустить ограниченную партию разблокированных процессоров серии K для энтузиастов. Но массовые поставки настольных версий и мобильных чипов стартуют только через год.

Если информация подтвердится, 2026-й станет провальным для рынка ПК-компонентов. Тем более что ходят слухи о переносе Zen 6 от AMD на 2027-й. Тогда ажиотаж вокруг новинок сместится на 2027 год. Правда, к тому моменту могут подешеветь модули DRAM, что частично скрасит ожидание.