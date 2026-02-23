Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra, который официально должен выйти в конце февраля, уже поступил в свободную продажу в Бангладеш. Технические блогеры успели первыми испытать новинку.

Изображение - WCCFTech

Samsung неоднократно сталкивался с утечками информации о своих новых смартфонах, но в этот раз масштабы происшествия поражают. Компания пыталась остановить поток утечек о будущих флагманах. Компания внедрила в свою систему связи «режим зашифрованного чата» — он блокирует скриншоты и пересылку сообщений. Но сработало это своеобразно: информация о новом режиме тоже просочилась в сеть (подробнее можно узнать в посте, выложенном на Х ).

Технические блогеры из разных стран уже выложили фото и некоторые данные о новинке. Они получили смартфоны от неназванных источников, предположительно из Азии.

Пользователь под ником RH Fardin заявил , что смартфоны S26 Ultra уже продаются в неофициальных интернет-магазинах Бангладеш.

Самсунг еще не успел представить смартфон официально, а первые впечатления о нем и тесты уже слили в интернет. Подобная ситуация отрицательно сказывается на запуске и снижает эффект от официального анонса.