Lenovo призвала партнеров срочно оформлять заказы на ПК, планшеты и смартфоны в связи с мартовским повышением цен. При этом компания не гарантирует отгрузку по согласованной цене, что вызвало недовольство дистрибьюторов.

Уэйд Макфарланд (Wade McFarland), президент Lenovo в Северной Америке, обратился к партнерам с нестандартным призывом: размещать заказы как можно скорее. Причина — грядущее повышение цен. В зоне риска устройства из портфеля IDG: персональные компьютеры, планшеты и смартфоны. Как сообщает WCCFTech, ссылаясь на статью в CRN , новые цены начнут действовать с марта.

Может быть интересно

Изображение - WCCFTech

Макфарланд рекомендует партнерам оформлять заказы до 25 февраля. Это позволит гарантированно попасть в старую ценовую сетку. Но схема работает не совсем привычно. Даже если Lenovo получит заказ до 28 февраля, но отгрузит товар после 31 марта, стоимость пересмотрят в сторону повышения.

Причина пересмотра цен — подорожание микросхем памяти DRAM. Оно влияет на оба ключевых подразделения Lenovo: клиентское IDG и серверное ISG. В компании пояснили, что периоды действия ценовых предложений теперь сократят: до 14 дней на внутренней платформе для торгов и до 30 дней на внешней для всех реселлеров.

Один из крупных партнеров Lenovo, пожелавший остаться анонимным, раскритиковал новый подход. По его словам, компания формально принимает заказы, но не берет на себя обязательства отгрузить их по согласованной цене. Это фактически означает, что Lenovo все риски решила переложить на оптовых покупателей. Президент Lenovo в Северной Америке Райан МакКёрди (Ryan McCurdy) объяснил это так: бизнесу приходится постоянно адаптироваться к меняющимся условиям рынка.