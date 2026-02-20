Генеральный директор Polestar Михаэль Лошеллер анонсировал планы по созданию полноценной линейки высокопроизводительных электромобилей. Компания намерена составить конкуренцию BMW M, Mercedes-AMG и Audi RS.

Глава Polestar Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller) заявил о намерении бросить вызов признанным лидерам в сегменте спортивных автомобилей. На встрече с журналистами в штаб-квартире в Гетеборге он объяснил, за счет чего компания планирует обойти BMW M и Mercedes-AMG.

По словам Лошеллера, Polestar сделает ставку на последовательное развитие спортивных характеристик во всей линейке. Речь о поведении на трассе и динамике разгона. Именно здесь, по мнению гендиректора, компания способна превзойти BMW M, Mercedes-AMG и Audi RS.

Инструментом станет бренд BST (сокращение от Beast). Раньше это были экспериментальные лимитированные серии вроде Polestar 2 BST Edition. Теперь BST превратят в полноценное высокопроизводительное семейство.

Все это происходит на фоне финансовых трудностей. Недавно Polestar закрыла исследовательский центр в Великобритании и взяла 900 миллионов долларов у материнской компании Geely. Но Лошеллер уверен: опыта для конкуренции с немцами у команды достаточно.