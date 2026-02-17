Издание WCCFTech сообщает, что дефицит DRAM и NAND продлится минимум до 2030 года и уничтожит многие потребительские бренды.

Глава компании Phison К.С. Пуа (Pua Khein-Seng) дал интервью китайским журналистам и обрисовал мрачные перспективы рынка памяти. По его словам, отрасль ждут серьезные потрясения, а потребительский сегмент может исчезнуть.

Источник изображения: SK hynix

Ситуация беспрецедентная. Производители микросхем уже требуют от заказчиков предоплату за три года вперед, чтобы забронировать мощности. Такого электронная промышленность еще не видела. Внутренние оценки заводов показывают: дефицит сохранится до 2030 года, а возможно, и все следующее десятилетие.

Спрос на NAND и DRAM в этом году достигнет исторического максимума и продержится на этом уровне до конца десятилетия. Главная причина — искусственный интеллект. Ему нужно слишком много памяти.

Пуа предупреждает: многие потребительские сегменты будут разрушены, некоторые бренды исчезнут полностью. Уже к концу 2026 года ряд компаний прекратят выпуск продукции, потому что не смогут обеспечить себя чипами. Во второй половине года уйдут низкорентабельные бренды, в магазинах пропадут бюджетные товары.

Ситуация усугубится, когда NVIDIA запустит инфраструктуру Vera Rubin. По оценкам Phison, одна эта линейка может поглотить больше 20% мирового производства NAND. Корпоративный спрос, который еще не полностью учтен, резко возрастет. Для обычных покупателей это означает серьезные проблемы с наличием товаров и высокие цены на долгие годы.