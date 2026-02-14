Издание «Газета.ru» сообщает, что бездумное использование нейросетей для решения бытовых мелочей оборачивается серьезной нагрузкой на экологию. Каждый такой запрос потребляет кратно больше энергии, чем обычный поисковый запрос в интернете, и приводит к нерациональному расходованию пресной воды.

Эксперт по искусственному интеллекту Иван Будник рассказал «Газете.ru» об обратной стороне популярности генеративных сетей. Оказалось, что привычка спрашивать у чат-бота, что приготовить на ужин, или просить его нарисовать смешного кота, бьет по кошельку не пользователя, а планеты.

Изображение - ChatGPT

Каждый текстовый запрос к нейросетям вроде ChatGPT потребляет в десять раз больше электричества, чем стандартный гугл-поиск. А если пользователь грузит систему философскими абстракциями, расход энергии подскакивает в 50 раз. Все потому, что традиционный поисковик просто достает готовую информацию, в то время как ИИ каждый раз синтезирует новую, задействуя триллионы параметров.

Вычислительные мощности требуют охлаждения, и здесь в дело вступает вода. Серверы греются так сильно, что один средний дата-центр ежедневно потребляет для охлаждения миллион литров пресной воды. К 2027 году мировая ИИ-индустрия рискует оставить без воды объем, сравнимый с потреблением небольшой страны.

Проблема усугубляется тем, что корпорации гонятся за выгодой. Две трети новых центров обработки данных строят в засушливых регионах вроде Аризоны, игнорируя дефицит ресурсов. В США рынок развивается без жесткого госрегулирования, и выбросы углекислого газа у техногигантов Google и Microsoft только ползут вверх, несмотря на громкие обещания обнулить углеродный след.

В России подход иной. Холодный климат позволяет использовать технологию фрикулинга — охлаждение серверов уличным воздухом без химикатов и испарения воды. Как отметил Будник, «Яндекс» тратит на вспомогательные нужды почти на 84% меньше энергии, чем в среднем по миру. Китай решил действовать централизованно и перемещает мощности в северные районы.

«Газета.ru» утверждает, что уже через 4-5 лет дата-центры будут потреблять до 4% всей электроэнергии планеты. И кроме этого, из-за большой и постоянной нагрузки на графические процессоры, они быстро износятся, и приблизительно к началу 30-ых годов ИИ-индустрия оставит после себя 16 миллионов тонн «электронного мусора».