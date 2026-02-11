Издание GizmoChina сообщает о первом за несколько лет спаде на рынке складных смартфонов в 2025 году. Аналитики полагают, что переломить негативный тренд сможет только Apple со своим первым складным смартфоном, выход которого ожидается во второй половине 2026 года.

Согласно анализу издания GizmoChina, ажиотаж вокруг складных смартфонов пошел на спад. После нескольких лет роста продажи этой нишевой категории в 2025 году впервые сократились, и производители стали действовать осторожнее.

Фото - GizmoChina

Данные Counterpoint Research показывают снижение поставок складных дисплеев примерно на 4%. Это напрямую связано с решением брендов выпускать меньше новых моделей. Проще говоря, компании перестали заваливать рынок экспериментами, увидев охлаждение интереса.

Даже Samsung, безоговорочный лидер сегмента, столкнулся с падением спроса. Новинки вроде Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 не изменили картину. В глобальном масштабе складные смартфоны так и остались нишевым продуктом, занимая всего около 1.5% от общего рынка. Остальные 98.5% по-прежнему приходятся на классические смартфоны.

При этом в Китае рынок, вопреки общемировому тренду, показал уверенный рост. Поставки складных устройств там увеличились более чем на 30%. Этот всплеск обеспечили в основном Huawei и другие местные производители. Однако такой успех носит региональный характер и не компенсирует спад в остальном мире.

В материале GizmoChina отмечается, что основные надежды рынка в текущем, 2026 году, связывают с ожидаемым выходом Apple. Издание ссылается на сообщения о том, что компания может представить свой первый складной iPhone во второй половине года.

Аналитики, мнение которых приводит GizmoChina, полагают, что запуск складного устройства Apple «приведет к значительному росту поставок складных дисплеев в 2026 году благодаря возросшему интересу».

При этом, как подчеркивает GizmoChina, для реального прорыва в массовый сегмент складным телефонам по-прежнему необходимо преодолеть фундаментальные барьеры. Цена и долговечность остаются ключевыми препятствиями. Кроме того, производителям требуется более убедительно продемонстрировать практическую пользу и преимущества таких устройств в повседневном использовании, выйдя за рамки статуса технологичной новинки.