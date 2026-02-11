Согласно анализу издания GizmoChina, ажиотаж вокруг складных смартфонов пошел на спад. После нескольких лет роста продажи этой нишевой категории в 2025 году впервые сократились, и производители стали действовать осторожнее.
Фото - GizmoChina
Данные Counterpoint Research показывают снижение поставок складных дисплеев примерно на 4%. Это напрямую связано с решением брендов выпускать меньше новых моделей. Проще говоря, компании перестали заваливать рынок экспериментами, увидев охлаждение интереса.
Даже Samsung, безоговорочный лидер сегмента, столкнулся с падением спроса. Новинки вроде Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 не изменили картину. В глобальном масштабе складные смартфоны так и остались нишевым продуктом, занимая всего около 1.5% от общего рынка. Остальные 98.5% по-прежнему приходятся на классические смартфоны.
При этом в Китае рынок, вопреки общемировому тренду, показал уверенный рост. Поставки складных устройств там увеличились более чем на 30%. Этот всплеск обеспечили в основном Huawei и другие местные производители. Однако такой успех носит региональный характер и не компенсирует спад в остальном мире.
В материале GizmoChina отмечается, что основные надежды рынка в текущем, 2026 году, связывают с ожидаемым выходом Apple. Издание ссылается на сообщения о том, что компания может представить свой первый складной iPhone во второй половине года.
Аналитики, мнение которых приводит GizmoChina, полагают, что запуск складного устройства Apple «приведет к значительному росту поставок складных дисплеев в 2026 году благодаря возросшему интересу».
При этом, как подчеркивает GizmoChina, для реального прорыва в массовый сегмент складным телефонам по-прежнему необходимо преодолеть фундаментальные барьеры. Цена и долговечность остаются ключевыми препятствиями. Кроме того, производителям требуется более убедительно продемонстрировать практическую пользу и преимущества таких устройств в повседневном использовании, выйдя за рамки статуса технологичной новинки.