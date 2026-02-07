Издание Tom's Hardware сообщает, что Китай ужесточил политику в отношении криптовалют и токенизации активов.

Том’s Hardware рассказал о радикальном шаге китайского правительства, направленном на усиление давления на криптовалютную отрасль. По решению центральных властей теперь запрещена любая форма поддержки и обслуживания криптовалютных сервисов.

Может быть интересно

Изображение – Binance.com

В Китае введены серьезные ограничения на обращение криптовалют и токенизацию активов. Правительство совместно с семью ведомствами выпустило документ, устанавливающий полный запрет на привлечение внимания и организацию доступа к таким инструментам.

Компании, предоставляющие интернет-услуги, лишились права заниматься размещением рекламы криптовалютных ресурсов, организацией торгов и обеспечением технической поддержки подобных проектов. Все обнаруженные нарушения будут передаваться в органы надзора для принятия мер.

Подчеркивается важность защиты инвесторов и предотвращения мошеннической деятельности, связанной с цифровыми валютами. Поднебесная намерена минимизировать риски, вызванные неопределенностью юридического статуса криптовалют и рисками анонимных платежей.

Особенно подчеркнуто стремление китайской администрации предотвратить преступления, такие как финансирование терроризма, отмывание денег и создание фиктивных инвестиционных схем.