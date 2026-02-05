Группа астрономов под руководством Вэйчэня Вана (Weichen Wang) из Миланского университета (University of Milan), анализируя данные телескопа Уэбба, неожиданно обнаружила новую галактику. Ее неофициально назвали «Красный картофель» из-за формы и цвета, но главной особенностью оказалось ее спокойное состояние в активно питающейся среде.
Галактика MQN01 J004131.9-493704 «Красная картошка» на z=3,25 и окружающий ее холодный газовый резервуар, излучающий Lyα. Источник: arXiv (2026). DOI: 10.48550/arxiv.2601.20473
Открытие сделали при изучении узла космической сети MQN01, где обычно происходит бурное формирование галактик. «Красный картофель» (официально MQN01 J004131.9-493704) имеет звездную массу около 110 миллиардов солнечных масс. При этом расчеты показывают, что масса молекулярного газа в ней составляет менее 7 миллиардов солнечных масс, а доля газа — ниже 0.06. Это указывает на крайне низкое содержание газа.
Скорость звездообразования в галактике составляет всего 4 солнечных массы в год. Это значение как минимум на порядок ниже стандартной для галактик с такой массой, особенно учитывая ее расположение в центре большого резервуара холодной окологалактической среды.
Исследование выявило, что дисперсия скоростей ионизированного газа в галактике высока — около 268 км/с. Данные также указывают на присутствие протяженной рентгеновской струи, вероятно, исходящей от соседнего активного галактического ядра (Active Galactic Nucleus, AGN). Ученые предполагают, что обратная связь от этой струи приводит к усилению турбулентности в окологалактической среде «Красного картофеля». Такая турбулентность, в свою очередь, может препятствовать аккреции газа на галактику, подавляя процесс формирования новых звезд.