Phys.org сообщает об открытии международной командой астрономов необычной галактики, получившей название «Красный картофель».

Группа астрономов под руководством Вэйчэня Вана (Weichen Wang) из Миланского университета (University of Milan), анализируя данные телескопа Уэбба, неожиданно обнаружила новую галактику. Ее неофициально назвали «Красный картофель» из-за формы и цвета, но главной особенностью оказалось ее спокойное состояние в активно питающейся среде.

Галактика MQN01 J004131.9-493704 «Красная картошка» на z=3,25 и окружающий ее холодный газовый резервуар, излучающий Lyα. Источник: arXiv (2026). DOI: 10.48550/arxiv.2601.20473

Может быть интересно

Открытие сделали при изучении узла космической сети MQN01, где обычно происходит бурное формирование галактик. «Красный картофель» (официально MQN01 J004131.9-493704) имеет звездную массу около 110 миллиардов солнечных масс. При этом расчеты показывают, что масса молекулярного газа в ней составляет менее 7 миллиардов солнечных масс, а доля газа — ниже 0.06. Это указывает на крайне низкое содержание газа.

Скорость звездообразования в галактике составляет всего 4 солнечных массы в год. Это значение как минимум на порядок ниже стандартной для галактик с такой массой, особенно учитывая ее расположение в центре большого резервуара холодной окологалактической среды.

Исследование выявило, что дисперсия скоростей ионизированного газа в галактике высока — около 268 км/с. Данные также указывают на присутствие протяженной рентгеновской струи, вероятно, исходящей от соседнего активного галактического ядра (Active Galactic Nucleus, AGN). Ученые предполагают, что обратная связь от этой струи приводит к усилению турбулентности в окологалактической среде «Красного картофеля». Такая турбулентность, в свою очередь, может препятствовать аккреции газа на галактику, подавляя процесс формирования новых звезд.