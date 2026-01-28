Госкорпорация «Ростех» сообщила о двух ключевых событиях на авиасалоне Wings India в Хайдарабаде. Российский турбовинтовой самолет Ил-114-300 совершил демополет с пассажирами, а индийский перевозчик Flamingo Aerospace подписал предварительное соглашение на поставку шести таких лайнеров.

Российский региональный самолет Ил-114-300 представили на международном авиасалоне Wings India. Как сообщает «Ростех» в своем Telegram-канале, машина не только выполнила показательный полет, но и уже вызвала интерес первого зарубежного покупателя, что стало для нее важной вехой.

В ходе летной программы салона Ил-114-300 взлетел из аэропорта Хайдарабада и более часа летал по кругу с пассажирами на борту (видео взлета Ил-114-300 можно посмотреть здесь ). Ранее с самолетом ознакомился министр гражданской авиации Индии.

Практически одновременно с этим российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийский авиаперевозчик Flamingo Aerospace объявили о партнерстве. Компании подписали предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300. Поставки планируют начать в 2028 году.

Сейчас самолет проходит сертификацию для эксплуатации в разных климатических условиях. ОАК также окажет индийской стороне помощь в освоении обслуживания и ремонта техники. Ил-114-300 полностью построен из российских комплектующих, включая двигатели ТВ7-117СТ-01, и рассчитан на работу с коротких взлетно-посадочных полос.

* все фото госкорпорации «Ростех»