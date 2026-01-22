РИА Новости сообщает о предложениях лидера ЛДПР Леонида Слуцкого по регулированию криптоиндустрии.

На прошедшем в Москве криптофоруме ЛДПР лидер партии Леонид Слуцкий представил ряд инициатив. Согласно РИА Новости, ключевыми пунктами стали амнистия для уже работающего оборудования и длительный срок для интеграции бизнеса в правовое поле.

Слуцкий заявил, что нужно использовать потенциал уже действующих участников рынка, а не заставлять их уходить в тень. Для этого он предложил установить переходный период сроком от года до полутора лет. По его мнению, этого времени хватит, чтобы компании адаптировались, а государство смогло сформулировать четкие правила.

Отдельной проблемой политик назвал оборудование для майнинга, которое ранее ввезли в Россию с некорректно оформленными документами. Слуцкий предложил объявить для такой техники амнистию. Условием должно стать добровольное заявление майнера о наличии оборудования и подача заявки на включение в соответствующий реестр ФНС.

Такой подход, по его словам, позволит вывести из теневого сектора большую часть индустрии. Слуцкий также призвал финансовые ведомства начать диалог с представителями майнинга для совместной законотворческой работы.