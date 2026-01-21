Соглашение предусматривает поставку микросхем и технологий упаковки

Американский оборонный заказ на микроэлектронику снова достался внутреннему производителю. Intel подтвердила свое участие в одной из самых крупных и технологичных программ Пентагона. Как сообщает WCCFTech, новость об этом разместил на LinkedIn Джеймс Чью (James Chiu), который недавно, в декабре, занял должность вице-президента Intel. Он заявил, что компания вошла в число поставщиков по программе Агентства противоракетной обороны (MDA) под названием SHIELD.

Полное название программы — Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense. Ее потенциальный бюджет — $151 миллиард. Конкретная доля Intel и стоимость ее части контракта не раскрываются. В своем посте Чью сделал акцент на уникальном для США статусе компании. Intel остается единственным американским разработчиком и производителем передовой логической микросхемной продукции, чьи фабрики расположены на территории страны. Это, по его словам, обеспечивает «надежную цепочку поставок» для критических оборонных задач.

Ранее Intel уже получала от Пентагона крупный контракт Secure Enclave на $3,5 миллиарда. Какие именно технологии предложит Intel для SHIELD, пока не ясно. Издание предполагает, что в военных системах часто используют не самые новые, но проверенные и надежные техпроцессы. У Intel для этого есть варианты, например, Intel 16, который применяют в радиочастотных и аналоговых компонентах.