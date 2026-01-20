По данным WCCFTech, NVIDIA планирует выпустить свои первые процессоры для ноутбуков на архитектуре ARM уже в этом году.

Слухи о том, что NVIDIA хочет сделать свои процессоры для ноутбуков, ходят давно. Теперь, кажется, планы обретают конкретные очертания и сроки.

Публикация WCCFTech ссылается на отчет DigiTimes . Согласно ему, чипы NVIDIA N1X для ноутбуков дебютируют у производителей в первом квартале 2026 года. А уже во втором квартале устройства на их основе могут появиться в рознице. Это означает, что первые ноутбуки с «мозгами» от NVIDIA мы, возможно, увидим весной.

Зачем NVIDIA это вообще нужно? Компания давно строит «экосистему ИИ». Мощные ARM-чипы для клиентских устройств — следующий логичный шаг. Они должны обеспечить высокую производительность в задачах искусственного интеллекта прямо на вашем ноутбуке. В прошлом году запуск отложили, ссылаясь на незрелость платформы Windows on ARM и собственные сложности с проектированием. Сейчас, судя по всему, препятствия преодолели.

Технических деталей мало. Известно, что чипы будут производить по 3-нм техпроцессу TSMC. Их архитектура будет похожа на серверный GB10. При этом NVIDIA мыслит на перспективу. В отчете уже фигурирует следующее поколение — платформы N2/N2X, которые могут выйти в 2027 году.

Стратегия продвижения будет опираться на партнеров. NVIDIA подготовит эталонный дизайн, а OEM-производители воплотят его в ноутбуках. Компания даже составит списки «одобренных» и «рекомендованных» вендоров, что напоминает подход к видеокартам. Возможно, первая публичная демонстрация состоится уже на конференции GTC в марте. Выход этих чипов ознаменует прямое вхождение NVIDIA в сегмент мобильных процессоров для Windows, который сегодня почти целиком занимают процессоры Intel и AMD на архитектуре x86.