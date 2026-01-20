Эксперты Gartner и Warburg Research прогнозируют появление первого полностью роботизированного автомобильного завода до 2030 года.

В издании IT Home сообщили о прогнозе аналитиков, согласно которому полностью роботизированный автомобильный завод может появиться до 2030 года.

Аналитики американской компании Gartner и немецкой Warburg Research считают, что один из автопроизводителей сможет довести автоматизацию сборки до 100% уже к концу десятилетия. В качестве наиболее вероятных стран они называют США и Китай, где автоконцерны быстрее других внедряют ИИ, цифровые производственные системы и человекоподобных роботов.

Речь идет не только о скорости или снижении издержек. Аналитики связывают этот процесс с более глубокой интеграцией искусственного интеллекта, человекоподобных роботов и цифровых двойников. В Gartner отмечают, что ряд процессов уже работает без участия человека — например, установка жгутов проводов и сборка элементов салона. Для полной автоматизации автопроизводителям приходится пересматривать саму конструкцию автомобилей. Среди решений называют сегментацию проводки и изменение последовательности сборки кузова, чтобы роботам было проще работать внутри салона.

Hyundai Motor Group входит в число компаний, которые активно продвигают человекоподобных роботов. Корпорация планирует начать их использование на заводе в Джорджии (США) с 2028 года и нацеливается на выпуск до 30 тысяч таких роботов в год. Mercedes-Benz тоже тестирует подобные технологии и рассчитывает вывести их на конвейер к 2030 году.

Эксперты также указывают, что даже при полной автоматизации сборочных линий участие человека на заводе полностью не исчезнет. Педро Пачеко (Pedro Pacheco) из Gartner отмечает, что работников могут переводить на другие участки, включая техническое обслуживание оборудования, логистику и контроль качества. Международная организация труда подчеркивает, что при сокращении части монотонных операций содержание многих рабочих мест будет меняться, а переподготовка рабочих и развитие у них новых навыков станут необходимым условием.