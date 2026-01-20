Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Полностью роботизированный автозавод может появиться в США или Китае к 2030 году
Эксперты Gartner и Warburg Research прогнозируют появление первого полностью роботизированного автомобильного завода до 2030 года.

В издании IT Home сообщили о прогнозе аналитиков, согласно которому полностью роботизированный автомобильный завод может появиться до 2030 года.

Аналитики американской компании Gartner и немецкой Warburg Research считают, что один из автопроизводителей сможет довести автоматизацию сборки до 100% уже к концу десятилетия. В качестве наиболее вероятных стран они называют США и Китай, где автоконцерны быстрее других внедряют ИИ, цифровые производственные системы и человекоподобных роботов.

Речь идет не только о скорости или снижении издержек. Аналитики связывают этот процесс с более глубокой интеграцией искусственного интеллекта, человекоподобных роботов и цифровых двойников. В Gartner отмечают, что ряд процессов уже работает без участия человека — например, установка жгутов проводов и сборка элементов салона. Для полной автоматизации автопроизводителям приходится пересматривать саму конструкцию автомобилей. Среди решений называют сегментацию проводки и изменение последовательности сборки кузова, чтобы роботам было проще работать внутри салона.

Hyundai Motor Group входит в число компаний, которые активно продвигают человекоподобных роботов. Корпорация планирует начать их использование на заводе в Джорджии (США) с 2028 года и нацеливается на выпуск до 30 тысяч таких роботов в год. Mercedes-Benz тоже тестирует подобные технологии и рассчитывает вывести их на конвейер к 2030 году.

Эксперты также указывают, что даже при полной автоматизации сборочных линий участие человека на заводе полностью не исчезнет. Педро Пачеко (Pedro Pacheco) из Gartner отмечает, что работников могут переводить на другие участки, включая техническое обслуживание оборудования, логистику и контроль качества. Международная организация труда подчеркивает, что при сокращении части монотонных операций содержание многих рабочих мест будет меняться, а переподготовка рабочих и развитие у них новых навыков станут необходимым условием.

#сша #китай #ии #производство #автопром #роботизация #it home
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
30
Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
3
Модифицированная Windows 11 обеспечила в играх увеличение fps до 20% и снижение потребления ОЗУ
15
Dimensity 9600 может заменить Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro в китайских флагманских смартфонах
2
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
+
Intel может выпустить процессоры Bartlett Lake-S с 10 и 12 производительными ядрами для LGA-1700
+
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей 2025 года
3
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
4
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
Американские учёные нашли общие особенности у искусственного интеллекта, физики и биологии
1
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
Moto Watch поступят в продажу с 23 января
+
Bloomberg: Стоимость постройки линкора класса «Трамп» может обойтись бюджету США в $22 млрд
1
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
3
Патч KB5074109 для Windows 11 снижает fps в играх и приводит к чёрному экрану на некоторых ПК
3
Палеонтологи в очередной раз переписали историю последних дней динозавров
1

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
7
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
01:23
Я бы на месте Маска отправил одному бывшему директору Роскосмоса годовой абонемент в батутный центр...
США в 2025 году обошли рекорд СССР по суммарной грузоподъёмности запусков ракет-носителей
Kaabar
01:12
Штатный галоген с пожелтевшими и мутными фарами тоже рассеивает во все стороны и слепит.
Игры серии The Witcher разошлись в количестве более 85 млн экземпляров
AndreySE-VL
01:10
Может на лодке, рыбу ловит )) Или по льду на коньках катается, если зима ))
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Demiurg666
00:27
баба слева сидит в пруду
В Bungie объявили о релизе эвакуационного шутера Marathon 5 марта 2026 года и открыли предзаказы
Борис Игнашин
00:26
Никому они не нужны
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Борис Игнашин
00:26
Феерическая глупость. При наличии 2011 сокета и многоядерников с поддержкой ддр3, если уж ему так хотелось ее применить... 1680v3 был бы много актуальнее. Но на практике цена ддр4 позволяет собирать ...
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-4790K с 32 ГБ DDR3 и протестировал его в современных играх
Miroslav Lukin
00:14
и да, всем людям которые хоть как то имеют отношение к бизнесу и производству, знакомо что запланированное старение это не теория заговора, это обычный инструмент капитализма. школоло и птушники видим...
Размышления о коннекторах питания и как производители намеренно ухудшают продукцию
Miroslav Lukin
00:11
что то мне подсказывает что хейтеры в коментах исключительно любители энвидея с ее усчербно-мусорным разъемом 12VHPWR
Размышления о коннекторах питания и как производители намеренно ухудшают продукцию
Billi Bons
00:00
Очень крутое решение. Очень жду, что начнут массово делать такие платы с мощными процами и встройкой, а также корпуса Micro ATX разных типов и форматов.
Minisforum выпустит для настольных ПК Mini-ITX плату BD395i MAX со встроенным Ryzen AI Max+ 395
Dentarg
23:53
Только иммерсионное охлаждение тогда уж) А ещё мастхэв - прога Fan Contol, которой можно привязать, например, корпусные вертушки к скоростям пропеллеров на видеокарте. Если вторые выключены, то и перв...
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter