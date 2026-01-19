Как сообщает WCCFTech, американский производитель памяти Micron договорился о приобретении завода на Тайване у компании Powerchip (PSMC).

Как передает WCCFTech, глобальный дефицит памяти вынуждает производителей искать быстрые решения. Micron, вместо того чтобы ждать запуска новых фабрик, решила купить готовые мощности у тайваньского партнера.

Американская компания Micron Technology заключила сделку о партнерстве с тайваньской Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC). Сумма соглашения — около $1,8 млрд. По его условиям, Micron получит в свое распоряжение завод PSMC P5 в городе Тунлуо. Площадь объекта составляет около 28 000 квадратных метров.

Исполнительный вице-президент Micron Маниш Бхатия (Manish Bhatia) заявил, что это стратегическое приобретение поможет компании увеличить выпуск и лучше обслуживать клиентов, так как спрос на память продолжает опережать предложение.

Для Micron это вопрос скорости. Новые заводы в Айдахо и Нью-Йорке строятся годами, а рынок DRAM, подогреваемый спросом на ИИ, требует немедленного расширения мощностей.

По данным WCCFTech, после выхода на полную мощность тайваньский завод сможет выпускать 50 000 12-дюймовых пластин в месяц. Это увеличит общий объем производства DRAM у Micron на 10-15%. Значительные объемы планируют начать выпускать во второй половине 2027 года. Завод будет производить чипы по более старым технологиям, что критически важно для потребительского рынка ПК, где дефицит памяти ощущается все сильнее.