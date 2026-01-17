Сайт Конференция
Global_Chronicles
Popular Mechanics: В США представили прототип шестерён работающих без механического зацепления
Вместо зубьев они используют поток вязкой жидкости для передачи вращения

Издание Popular Mechanics рассказало о необычной инженерной разработке. Группа под руководством Цзюнь Чжана (Jun Zhang) из Нью-Йоркского университета (New York University) создала установку, где две шестерни помещены в емкость с густой жидкостью — смесью глицерина и воды. Когда ведущую шестерню начинают вращать, она создает в жидкости устойчивые вихри. Эти вихри воздействуют на лопасти ведомой шестерни, заставляя ее вращаться.

Ключевая находка в том, что расстояние между шестернями определяет характер их работы. Если они расположены близко, поток жидкости заставляет их вращаться в противоположные стороны, имитируя работу обычных зубчатых колес. Если разнести шестерни подальше, система начинает работать подобно ременной передаче.

«Обычные шестерни должны быть тщательно спроектированы, чтобы их зубья точно зацеплялись, и любой дефект, неправильное расстояние между зубьями или даже частицы грязи приводят к их заклиниванию», — приводит издание слова соавтора работы Лейфа Ристрофа (Leif Ristroph). — «Гидромеханические шестерни лишены всех этих проблем».

Основное преимущество новой системы — отсутствие прямого контакта между деталями. Это означает, что таким шестерням не страшны износ, ударные нагрузки и загрязнение. Пока это лабораторная демонстрация, но она показывает, как можно переосмыслить даже самую фундаментальную и проверенную временем технологию, пишет Popular Mechanics.

#инженерия #изобретение #popular mechanics #жидкость #шестерни
Источник: popularmechanics.com
