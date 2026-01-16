Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Tom's Hardware: Из-за дефицита чипов высокоемкие SSD в пересчете на вес стали дороже золота
Издание Tom's Hardware провело исследование рынка SSD-накопителей и пришло к неожиданному выводу. Из-за острого дефицита чипов памяти некоторые модели, особенно емкостью 8 ТБ, в пересчете на вес стали дороже золота.

Обсуждение на Reddit о безумных ценах на SSD привлекло внимание редакции Tom's Hardware. Журналисты решили проверить шутливую гипотезу: правда ли, что сейчас выгоднее покупать золото, чем высокоемкие твердотельные накопители.

Редакция проанализировала более сотни предложений в крупных американских магазинах, включая Newegg и Best Buy. Для анализа выбрали обычные, не корпоративные NVMe-накопители объёмом 4 и 8 терабайт. Радиаторы с них сняли для чистоты эксперимента. Оказалось, что средний вес такой пластинки памяти — примерно 8 граммов.

На момент исследования золото торговалось по $148 за грамм. Таким образом, 8-граммовый слиток должен стоить около $1184. Средняя же цена накопителя на 8 ТБ оказалась выше — примерно $1476. Это делает его, в буквальном смысле, дороже золота.

Ситуация с моделями на 4 ТБ пока не столь драматична, но цены стремительно приближаются к той же отметке. Особенно это касается высокопроизводительных решений. График цен PCPartPicker показывает резкий скачок стоимости за последние два месяца.

Анализ также выявил любопытную деталь: верхний ценовой сегмент практически монополизировала компания Western Digital (и ее бренд Sandisk). Журналисты предполагают, что это может быть связано либо с высоким спросом на ее продукцию, либо с тем, что новые партии компонентов обходятся производителям гораздо дороже.

Вывод издания прост: общая тенденция — это быстрый рост цен. Предложения по старым, более низким ценам быстро исчезают. Поэтому, если вам срочно нужен высокоемкий и быстрый SSD, с покупкой лучше не тянуть. В противном случае вскоре придется платить за гигабайты почти как за драгоценный металл.

#ssd #цены #дефицит #nand #память #золото #накопители #tom&#x27;s hardware
Источник: tomshardware.com
