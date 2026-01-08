Захваченный американцами танкер «Маринера» оказался судном, находящимся в частном коммерческом рейсе с многонациональным экипажем.

История с танкером «Маринера», захваченным американской береговой охраной, обрастает новыми деталями. Западные издания, изучающие обстоятельства инцидента, опубликовали данные о составе экипажа и характере рейса, которые ставят под вопрос официальную версию США.

Издание «Комсомольская правда» в своей статье ссылается на публикации западной прессы, в том числе британского Guardian. Согласно этим данным, из 28 членов экипажа «Маринеры» не менее 17 были гражданами Украины. Полный состав, по информации СМИ, включал шестерых граждан Грузии (один из них капитан), троих индийцев и лишь двоих россиян.

Guardian также сообщает, что рейс был коммерческим. Танкер частного трейдера шёл из Ирана в Венесуэлу под флагом Британской Гайаны. США заинтересовались судном, заподозрив нарушение санкций, и начали преследование. Несмотря на то что «Маринера» успела получить временную регистрацию в Сочи и поднять российский флаг, американские коммандос поднялись на борт.

Ключевая деталь, на которую обратил внимание Guardian: на момент захвата танкер шел порожняком, без нефти. Издание задаётся вопросом, зачем береговая охрана США две недели преследовала пустое судно в тысячах миль от американского побережья.

Французская Le Monde в своей статье предполагает, что истинной причиной могло быть желание администрации Дональда Трампа (Donald John Trump) продемонстрировать силу и показать, что Венесуэла теперь находится в сфере влияния Вашингтона. Издание с неодобрением цитирует заявление Белого дома о намерении «диктовать» политику Каракаса, а также пост Трампа в Truth Social о планах продать миллионы баррелей венесуэльской нефти и контролировать выручку «на благо» обоих народов.

Испанское Rebellion называет такие заявления беспрецедентным лицемерием, сравнивая их с методами колонизаторов. Даже традиционно проамериканская европейская пресса, судя по публикациям, с трудом находит оправдание действиям Вашингтона в этой истории.